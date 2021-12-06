Back 4 Blood oynamadan önce bilmeniz gerekenler

Valve’ın 3 sayısıyla bir problemi olduğunu artık bütün dünya alem bilir durumda. Ne zaman bir seri popülerleşse ve 2. oyunu çıksa 3. oyunu görmek hiçbir zaman nasip olmuyor hayranlara. Tabii ki bu durum Left 4 Dead serisi içinde geçerli.

Left 4 Dead’de çıktığı zamanlarda popülerleşip hızlı bir şekilde 2. oyununa kavuşan bir oyun oldu. Serinin ilk oyunu 2008’de çıkış yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde 2009’da da 2. oyun çıkışını gerçekleştirdi. Fakat o zamandan günümüze kadar birçok kişi merakla ve hasretle beklese de serinin 3. oyunu çıkmadı.

Bu durumdan rahatsız olan bir tek biz olmasak ki serinin geliştirici firması Back 4 Blood adı altında adeta Left 4 Dead için ruhani bir devam oyunu çıkardı. Oyun olabildiğince Left 4 Dead kokuyordu ve gerçekten ruhani devam olduğu konusunda herkes hemfikirdi. Bizde bu yeni çıkan ruhani oyunumuz hakkında başlamadan önce bilmeniz gerekenleri listeledik.

Back 4 Blood’a başlamadan önce bilmeniz gerekenler

Oyuna Veteran zorluğunda başlamayın

Ağırlıklı olarak çevrimiçi oynayın

Takımınızla beraber dolaşın

Zombi sürülerini tetikleyecek tuzaklardan kaçının

Birinin her zaman “Toolkit” taşıdığından emin olun

Copper Scavenger kartını sürekli kullanın

Takım yükseltmelerini satın almayı unutmayın

İşaretlemeleri kullanmayı unutmayın

Kart destenizi belli bir sıra ile dizin

Yakın dövüş silahları sanıldığından daha çok işe yarıyor

Oyuna Veteran zorluğunda başlamayın

Oyuna normal zorluk gibi göründüğü için Veteran’da başlamak isteyebilirsiniz. Hatta uzun süreli bir Left 4 Dead oyuncusu olarak kendinizden emin olup zorluk seviyesi hakkında ikinci kez düşünmeyebilirsiniz. Fakat şaşırtıcı bir şekilde Veteran zorluğu tahmin ettiğinizden daha zor bir seviye. İlk oyununuzu oynuyorsanız kesinlikle Recruit seviyesini tavsiye ediyoruz.

Ağırlıklı olarak çevrimiçi oynayın

Back 4 Blood multiplayer oynanan bir oyun. Ne kadar tek başınıza oynayabiliyor olsanız da ilerleme ödüllerinin çoğu çevrimiçi oyun esnasında açılıyor. Tek başınıza oynarken Supply Points gibi yükseltmelerin seviyesini açamayacağınız için tek oynamak biraz anlamsız oluyor.

Takımınızla beraber dolaşın

Left 4 Dead oynayanların hali hazırda bildiği gibi, takım arkadaşlarınızdan uzak kalmak veya onları terk etmek ölmenin hızlı bir yoludur. Takımınızdan ne kadar uzak olursanız özel zombilerin sizi köşeye sıkıştırması o kadar kolaylaşır. Hızlı bir canlanmaya ne zaman ihtiyacınız olacağını asla bilemezsiniz, bu yüzden takımınızdan çok fazla ayrılmayın.

Zombi sürülerini tetikleyecek tuzaklardan uzak durun

Back 4 Blood’un sizi uyardığı fakat aktar konusunda pek başarılı olamadığı başka bir konu ise zombi sürülerini tetikleyebilmeniz. Bu kazayla tetikleme en yaygın olarak yanlış kapıyı açarak, bir arabayı vurarak veya yanlışlıkla bir kuş sürüsünü korkutarak yapılır. Bu yüzden kırmızı alarm çıkartmaları olan kapılardan kaçının, yürüdüğünüz yere dikkat edin ve kazara bir arabaya veya kuş sürüsüne çarpmadığınızdan emin olmak için ateş ettiğiniz yerleri kontrol edin.

Birinin her zaman “Toolkit” (alet çantası) taşıdığından emin olun

İlk bakışta en çekici eşya olmasa da alet çantası, yanınızda getirebileceğiniz en hayati ekipman parçalarından biridir. Turun başında, ekibinizdeki birinin bir araç takımına sahip olduğundan emin olun. Bir araç setiniz olduğunda, onu alarm sistemli kapıları baypas etmek veya arkalarında iyi ganimetler bulunan diğer odaların kilidini açmak için kullanabilirsiniz.

Copper Scavenger kartını sürekli kullanın

Back 4 Blood oynarken toplamanız gereken en önemli şeylerden biri copper coins yani bakır paralardır. Bakır paralar yükseltmelerde kullanıldığı için toplamak çok önem arz ediyor fakat oyunun hızlı doğası nedeniyle bakır bulmak zor olabilir. Tam da bu yüzden Copper Scavenger kartı yardımınıza koşup harita boyunca daha fazla bakır çıkmasını ve bakırların konumunu gösterir.

Takım yükseltmelerini satın almayı unutmayın

Takım yükseltmeleri satın almak, belki de bakırınızı harcamanın en iyi yollarından biridir. bu yükseltmeler size ve takımınızın envanterine ekstra el bombaları ekleyebilir veya takımınızın genel dayanıklılığını arttırabilirsiniz. Bu yükseltmeler, ekibinizi daha güçlü hale getirmenin harika bir yoludur ve hikayede ilerledikçe hayati önemi artacaktır.

İşaretlemeleri kullanmayı unutmayın

Ping düğmesi oldukça az kullanılan bir mekaniktir, ancak takım arkadaşlarınız için çok önemlidir. Ping silahları sadece takım arkadaşlarınızın nerede olduğunu bilmelerini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kalitesini de paylaşacaktır. Bu nedenle, yüksek kaliteli bir keskin nişancı tüfeği bulursanız sadece ping atmak, herkesin harika bir silahı nerede bulacağını bilmesini sağlar.

Kart destenizi belli bir sıra ile dizin

Back 4 Blood’un iyi açıklamadığı başka bir oyun öğesi ise deste oluşturmak. Deste oluşturmayla ilgili bilinmesi gereken önemli bir ayrıntı, kartların seçtiğiniz sırayla görünüyor olması. Yani, Run and Gun kartını beğendiyseniz destenizdeki ilk kartın bu olmasını isteyeceksiniz. Ardından genellikle bir sonraki kullanmak istediğiniz kart gelir ve bu liste bu şekilde devam eder. Bu yüzden iyi planladığınızdan emin olun

Yakın dövüş silahları sandığınızdan daha çok işe yarıyor

Yakın dövüş silahları, özellikle yan tarafta parlayan yepyeni bir silah varsa göz ardı etmek kolay olabiliyor. Fakat olay şu ki, bu yakın dövüş silahları, genellikle öldürme konusunda bir tabancadan çok daha etkili olabiliyor.