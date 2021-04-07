Harvard ile Brown Üniversitesi, 3 Türk Öğrenciyi Kabul Etti

Bahçeşehir Koleji'nin Diyarbakır'daki Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim görmekte olan üç öğrenci, Harvard ve Brown isimli prestijli üniversitelere tam burslu kabul edildiler. Yapılan açıklamalara göre öğrencilerden ikisi Harvard'a, biri ise Brown Üniversitesi'nde eğitim alacak.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden olarak bilinen Harvard ve Brown, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim görmekte olan 3 Türk öğrenciyi kabul ettiler. Buna göre eğitimlerini bugüne kadar Diyarbakır'da sürdüren üç arkadaştan ikisi Harvard, bir tanesi ise Brown Üniversitesi'nde eğitim hayatlarını sürdürecekler.

Konuyla ilgili açıklamalar, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel tarafından yapıldı. Öğrencilerinin Harvard ve Brown gibi prestijli üniversitelere tam burslu olarak kabul edildiklerini söyleyen Hüseyin Yücel, bunun gururunu yaşadıklarını vurguladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre Dicle Ezgi Ekinci ve Nehir Toklu Harvard'a, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi'ne gidecek.

Bahçeşehir Koleji tarafından yapılan açıklamalarda, öğrencilerin hangi bölümlere tam burslu olarak kabul edildikleri de açıklandı. Yapılan açıklamalara göre Dicle Ezgi Ekinci Biyomühendislik, Nehir Toklu Uluslararası İlişkiler ve Matematik, Seyit Metin Barut ise Bilgisayar Bilimi okuyup kariyerlerini buna göre şekillendirecekler.