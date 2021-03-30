Evli ve Çocuklu İnsanlar Ofise Daha Çok Dönmek İstiyor

Harvard Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, çoğunluğun eskisi gibi tam zamanlı olarak ofiste çalışmak yetine esnek ya da tamamen evden çalışma modelini istediğini, ofislere dönmek isteyenlerin çoğunlukla evli ve çocuklu kişiler olduğunu ortaya koyuyor.

COVID-19 salgınının patlak vermesi ve kısa sürede tüm dünyaya yayılmaya başlamasıyla birlikte şirketler bir bir evden çalışma modeline geçiş yapmaya başlamışlardı. Başta tüm şirketler salgının bitip ofislerin geri açılacağı günleri beklerken evden çalışma modelinin oturmasıyla birlikte ofislerin eski düzende açılmasını isteyen şirket ve çalışan sayısı gittikçe azalmaya başladı.

Dünyanın en değerli üniversitelerinden olan Harvard Üniversitesi, pek çok şirket için hala devam etmekte olan evden çalışma modeli ile ilgili yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Ofis çalışanları ile anket usulü gerçekleştirilen araştırmaya göre ofis çalışanlarının yüzde 81’i, iş yerlerine tamamen dönmek yerine esnek çalışma modeli istiyor. Yüzde 27’lik bir kesim ise tam zamanlı uzaktan çalışma modeli istiyor.

İnsanların 3'te 1'i, evde çalışmanın verimliliğini artırdığını söylüyor

Gerçekleştirilen araştırmaya göre çalışanların yüzde 61’lik kısmı, ofise haftada iki ya da üç gün gitmek istiyor. Ofisine eski usul tam zamanlı dönmek isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 18. Asıl ilginç olan ise ofislere kalıcı olarak dönmek isteyenlerin demografik yapısı. Zira çocuklu kişiler çocuğu olmayanlara, evliler ise bekarlara kıyasla ofise kalıcı olarak dönmeyi daha yüksek oranda istiyorlar.

Yine aynı araştırmaya göre insanların yüzde 51’i aşı yaptırmadan ofise dönmek istemiyor. Katılımcıların yüzde 71’i ofisteki herkesin aşı olmamasından rahatsız olurken; yüzde 54’lük bir kesim ofislerde sosyal mesafe uygulanmasını bekliyor. Asıl ilginç olan ise katılımcıların performans değerlendirmeleri oldu. Zira katılımcıların üçte biri 2020’de 2019’dan daha iyi performans sergilediğini ve evden çalışma modelinin verimliliğini artırdığını söyledi.