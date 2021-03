Japonya merkezli Brain Co. tarafından geliştirilen ve amacı hamur işlerinin türünü tespit ederek kasada ödeme noktasında kolaylık sağlamak olan bir yapay zekanın, kanserli hücrelerin tespit edilmesinde yüzde 99 başarı oranı sağladığı keşfedildi.

Yapay zekanın hayatımızdaki etki alanı artık o kadar geniş ki, bilim ve teknoloji dünyasının yanında günlük hayata getirdiği pek çok kolaylık var. Bunun bir örneği olarak karşımıza çıkan ve Japonya Merkezli Brain Co. tarafından geliştirilen BakeryScan, şu an Japonya'da 400'den fazla perakende mağazası tarafından kullanılan bir yapay zeka.

BrainScan, kasada satın alınan hamur işlerinin türünü, hangi çeşitlerin satın alındığını tespit edip sistem üzerinden saniyeler içerisinde ödeme yapılmasını sağlıyordu. Ancak bilim insanlarının yeni keşfi, BrainScan'in ufak revizelerle çok daha fazlasını yapabileceğini ortaya çıkardı.

Kanserli hücreleri yüzde 99 doğruluk oranıyla tespit ediyor:

BakeryScan'in hamur işlerini tespit etmekten kanserli hücreleri tespit etmeye uzanan yolculuğu, 2014'de kullanılmaya başlanan bu teknolojinin dört senenin ardından şans eseri onunla karşılaşan bir doktorun dikkatini çekmesiyle başlıyor. Fırında kasada ürünleri tespit etmek için kullanılan bu teknolojinin, kanserli hücrelerin tespitinde de kullanılabileceğini düşünen doktor, BakeryScan'in üreticisi Brain Co. ile iletişime geçiyor. Nihayetinde BakeryScan üzerinde bazı ufak değişiklikler yapılarak kanserli hücrelerin tespitinde kullanılmasının test edilmesine yönelik bir karar alınıyor.

Yapılan geliştirmeler sonrası gerçekleştirilen testlerde BrainScan'in kanserli hücreleri tespit edebildiği, üstelik doğruluk oranının ise yüzde 99 olduğu keşfediliyor. Bu gelişmelerin, kanserin erken teşhisinde büyük rol oynayacağı düşünülüyor. Aynı zamanda işlem 'normal yöntemlere' oranla çok daha kısa sürede gerçekleştiriliyor ve bunun da sürecin hızlanmasında payının büyük olduğu söyleniyor.

Yapay zekanın hayatın her alanında olduğu gibi tıp alanında da her geçen gün artan bir kullanım oranı var. Geliştirilen her yeni yöntem, türlü hastalıklarla mücadelede, teşhis ve tedavide elimizi güçlendiriyor. Bu da gelecekte hastalıklarla mücadelede her zamankinden daha güçlü olabileceğimiz anlamına geliyor.