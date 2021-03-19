IBM'in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı yapay zeka projesi Project Debater, insanlar ile girdiği tartışmalarda mantıklı argümanlar üreterek kendi kararlarını verebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Nature'de yayınlanan bir makale, Project Debater ile yapay zekaların 'insanlar gibi' argüman üretebilme ve iletişime geçme becerisini gözler önüne seriyor.

Yapay zekanın gelecek için kurduğumuz tüm senaryolarda inkar edilemez bir rolü olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Hayatın her anına nüfuz etmeye başlayan yapay zekalar, gelecekte yaşadığımız şehirlerin temellerini oluşturacak, kullandığımız tüm 'makinelerde' yapay zeka ile karşılaşacağız, iletişim ve medya alanında yapay zeka çok daha etkin hale gelecek. Tüm bu gelecek senaryolarının temelleri ise günümüzde yapılan çalışmalar ile atılıyor. Dünyanın dört bir yanından araştırma ekipleri, yapay zekanın bir sonraki adımını hayata geçirmek için çalışıyor.

Dünyada bilişim teknolojileri konusunda lider pozisyonda olan IBM de çok uzun yıllardır yapay zeka çalışmaları yapan şirketlerden biri. Geçmişte satrançta insanı yenmeyi başaran yapay zeka gibi projelerle bu konudaki başarısını kanıtlayan IBM'in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bir diğer proje ise Project Debater. Project Debater ile IBM, tartışmalarda argüman üretebilen, anlık olarak mantıklı fikirler geliştirerek bunları sunabilen bir yapay zeka hedefliyordu ve yayınlanan yeni bir makaleye göre bu konuda epey yol katedilmiş durumda.

Tartışmada kendi argümanlarını sunuyor:

17 Mart 2021 tarihinde Nature'da yayınlanan bir makaleyle IBM, yaklaşık olarak yedi yıldır üzerinde çalıştığı projesinin son halini ve yaşanan gelişmeleri ilgilileri ile paylaştı. Makalede 2019 yılında gerçekleştirilen bir test tartışmasından verilere yer verildi ve bu veriler üzerinden Project Debater'a dair detaylar sunuldu.

2019'da gerçekleştirilen söz konusu tartışmada Project Debater, dünyanın önde gelen tartışma şampiyonlarından Harish Natarajan ile karşı karşıya geldi. Belirlenen konu sonrası her iki tarafa da internet erişim izni olmadan 15 dakikalık bir süre verildi ve taraflar bu sırada konu başlığı ile ilgili konuşmalarını hazırladı. Sonrasında ise 4 dakikalık birer konuşma yaparak argümanlarını sundular. Sonrasında ise ikişer dakikalık kapanış konuşmaları yapılarak oturum sona erdirildi.

Tartışmanın sonucunda kazananın Harish Natarajan olduğuna karar verildi. Ancak tahmin edeceğiniz üzere tartışmada mesele bu noktada kazanan olup olmamasında değildi. Project Debater, bu tartışma için kendi 'fikirlerini' geliştirerek mantıklı argümanlar sunmayı başardı. Bu da aradan geçen 3 yılı düşünecek olursak projede çok daha ileri bir noktada olunduğu anlamına gelebilir. IBM makalenin yayınlanmasıyla birlikte Project Debater'ı yeniden gündeme getirdi ve kim bilir belki önümüzdeki dönemde merkezine Project Debater'ı koyan yeni projeler ile karşılaşırız.