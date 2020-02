Baldur’s Gate 3 Bu Sene Steam'de Erken Erişime Açılacak

Bir fuarda elde edilen bilgilere göre Baldur’s Gate 3, Steam üzerinden erken erişime açılacak. Serinin en büyük oyunu olacağı söylenen Baldur’s Gate 3, önümüzdeki hafta oyun içi video görüntüleriyle birlikte tanıtılacak.

‘New York Toy Fair’ isimli oyuncak fuarı, oyuncakların yanı sıra beklenen bir oyunun duyurulmasına da ev sahipliği etti. Yılların oyuncak üreticisi Hasbro, Baldur’s Gate 3 oyununun bu sene Steam üzerinde erken erişime açılacağını söyledi.

Hasbro aynı zamanda tam 7 adet Dungeons and Dragons oyununun geliştirme sürecinde olduğunu kamuoyuna duyurdu. Bu sene içerisinde Baldur’s Gate 3 ve Dark Alliance oyunlarını piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, 2025 yılına kadar her yıl en az 1 tane Dungeons and Dragons oyunu çıkarmayı planlıyor.

Oyun, geliştiricinin en büyük yapımı olacak

Baldur’s Gate 3, ilk olarak 8 ay önce gerçekleşen bir Google Stadia sunumunda hayranlara duyurulmuştu. Sevilen rol yapma oyun serisinin 3. oyunu, Larian Studios’un gelmiş geçmiş en büyük yapımı olacak. Oyunun bu kadar erken duyurulmuş olmasının sebeplerinden biri de geliştirici şirketin hayranlarla erkenden iletişim kurmak istemesi. Böylece oyun hayranların isteklerine göre şekillenmiş olacak.

Önümüzdeki hafta tanıtım videosu yayınlanacak

Geliştirici şirket Larian Studios daha önceki oyunlarında da böyle bir yöntem izlemişti. Önceki oyunlar gibi yine Steam’de erken erişime açılacak olan Baldur’s Gate 3, daha önce yapılan haberlere göre yakın zamanda daha kapsamlı bir şekilde oyunculara tanıtılacak. Larian Studios, 27 Şubat tarihinde Baldur’s Gate 3’ten oyun içi görüntüler paylaşacak.

Baldur’s Gate 3’ün son versiyonu, Steam ve GOG üzerinden oyuncuların beğenisine sunulacak. Ancak oyun Epic Games’te bulunmayacak. Oyunun çıkış planı bu şekilde ancak daha sonra farklı dükkanlardan satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.