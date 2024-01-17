Google, ekim ayında Google Asistan'a Bard desteğinin geleceğini açıklamıştı. Şimdi ise bu özellikte kullanılan "Assistant with Bard" isminin değişeceği ortaya çıktı.

Yapay zekâ yarışında en çok öne çıkan şirketlerden biri de Google’dı. Teknoloji devinin bu konudaki en büyük hamlelerinden biri ChatGPT benzeri Bard isimli sohbet botuydu. Ekim ayındaki Pixel etkinliğinde de bu botun “Assistant with Bard”, yani “Bard ile Asistan” ismiyle Android ve iOS için çıkış yapacağı ifade edildi. Bu, Google Asistan ile Bard’ın birleşerek asistanın çok daha işlevsel hâle geleceği anlamına geliyordu.

Ancak şimdi çıkan bilgiler, şirketin “Assistant with Bard” isminden vazgeçebileceğini gösterdi. Bu da şirketin Google uygulamasındaki son güncellemesiyle fark edildi.

Google, Bard destekli asistanın ismini sadece “Bard” yapabilir

9to5Google’ın aktardığına göre uygulamada artık “Assistant with Bard” ismi yer almıyor. Bunun yerine şirket, Bard destekli asistana sadece “Bard” diyor. Hatta birçok bölümde bu ismin değiştirildiği de ekleniyor. Örneğin asistanı denemeyi sağlayan bir kısımda “Assistant with Bard’ı dene” yerine sadece “Bard’ı dene” ifadeleri eklenmiş.

Ayrıca şirket, Bard’ı Google Asistan’ın bir versiyonu olarak nitelendirmeyi de bıraktı. Bunun yerine modele sadece “dijital asistan” diyor. Google’ın neden böyle bir hamle yaptığı konusunda bir bilgi yok. Şirket, ismi direkt olarak daha basit hâle getirmek istemiş olabilir. Ya da Bard’ın “deneysel” olmaktan çıkıp daha da gelişmesiyle “Asistan” ismini geri getirebilir. Ancak böyle bir şey, kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olacaktır.

Bard destekli asistanın 2024 içinde kullanıma sunulması bekleniyor. Şirket, henüz kesin bir tarih paylaşmadı. Bu yeniden markalandırma gerçekleşirse asistanın geleceğinin nasıl olacağı merak konusu.

Ekimdeki açıklamada Bard desteğinin Google Asistan’ı çok daha gelişmiş hâle getirebileceği ifade edilmişti. Asistanın, seyahat planlamadan alışveriş listesi oluşturmaya kadar birçok işlevi yerine getirebileceği, ayrıca tüm Google hizmetlerine erişebileceği aktarılmıştı.

Bard destekli Google Asistan'ın detayları için: