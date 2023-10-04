Google, sesli asistanı Google Asistan'a sohbet botu Bard'ın entegre edileceğini duyurdu. Siri rakibi sesli asistan, Bard sayesinde üretken yapay zekâ işlevleri kazanacak.

Google, bugünkü “Made by Google” etkinliğinde Pixel 8 ve Pixel 8 Pro telefonlarını ve Pixel Watch 2 akıllı saatini tanıttı. Teknoloji devi, bunlar dışında son zamanlarda hamlelerini artırdığı yapay zekâ konusunda da duyurular yaptı.

Bunlardan biri de şirketin Siri'ye rakip olan sesli sanal asistanı Google Asistan’la alakalıydı. Şirket, Google Asistan’a kullanıcıları çok sevindirecek üretken yapay zekâ özelliklerinin geleceğini duyurdu.

Bard, Google Asistan’a geliyor

Google’ın açıklamalarına göre kullanıcıların her türlü sorusunu yanıtlayan ChatGPT benzeri sohbet botu Bard, Google Asistan’a eklenecek. Sesli asistan, Bard desteğiyle birlikte kullanıcılara çok daha iyi bir şekilde yardımcı olabilecek. Böylece Apple'ın asistanı Siri'nin önüne geçebileceğini söylemek yanlış olmaz.

Teknoloji devi, Google Asistan’ın Bard’la birlikte seyahat planlamalarınıza yardımcı olma, e-postalarınızı inceleme ve hatta alışveriş listesi oluşturma gibi şeyler yapabileceğini söylüyor. Sesli asistanın, Gmail ve Dokümanlar gibi Google hizmetlerine erişebileceği de ekleniyor.

Bunların yanı sıra yapay zekâ destekli Google Asistan’la metin, ses ve görüntüler aracılığıyla da etkileşim kurulabilecek. Akıllı asistanın, mesaj gönderme gibi temel işlevlerini koruyacağını da ekleyelim.

Bard desteğine sahip Google Asistan’ın herkes için ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor; ancak Google, önümüzdeki aylarda sınırlı sayıda kullanıcıda test etmeye başlayacağını söylüyor.

Google'ın bugünkü etkinliğinde yaptığı diğer duyurular için: