Binaları Tuvale Dönüştüren 10 Başarılı Duvar Boyama Sanatı

Devasa binaları bir kâğıt parçasıymış gibi boyamak nasıl olurdu hiç merak ettiniz mi? Bugün sizlere dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılmış birbirinden başarılı 10 duvar boyama sanatını göstereceğiz.

Duvar boyama sanatı, özellikle son yıllarda arka sokaklarda olmaktan çıkarak büyük binalarda geniş çaplı çalışmalarla karşımıza çıkmaya başladı. Binalara adeta ruh katan bu özel çalışmalardan bazılarını bugün sizlerle buluşturacağız. Duvar boyama sanatının dünyadaki en iyi örneklerini sunacağımız bu listemizde aralarında bir de Türkiye’de yapılan çalışma bulunuyor.

Son derece standart görülen binaları muhteşem tuvallere dönüştüren bu çalışmalar şehirlerin de genel kalitesini artırıyor ve tüm şehri bir müzede geziyormuş gibi gösteriyor. Hazırsanız Habertürk’ün derlediği ve bizim de bazı eklemeler yaptığımız duvar boyama sanatlarının en güzel örnekleri listesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Şehirleri birer tuvale dönüştüren 10 başarılı duvar boyama sanatı

Almanya

Atina, Yunanistan

Berlin, Almanya

Bristol, İngiltere

Brives Charensac - Fransa

Glasgow - İskoçya

Le Puy en Velay - Fransa

Montpellier - Fransa

Poznan - Polonya

İzmir - Türkiye