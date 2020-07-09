Binaları Tuvale Dönüştüren 10 Başarılı Duvar Boyama Sanatı

Duvar boyama sanatı, özellikle son yıllarda arka sokaklarda olmaktan çıkarak büyük binalarda geniş çaplı çalışmalarla karşımıza çıkmaya başladı. Binalara adeta ruh katan bu özel çalışmalardan bazılarını bugün sizlerle buluşturacağız. Duvar boyama sanatının dünyadaki en iyi örneklerini sunacağımız bu listemizde aralarında bir de Türkiye’de yapılan çalışma bulunuyor.
Son derece standart görülen binaları muhteşem tuvallere dönüştüren bu çalışmalar şehirlerin de genel kalitesini artırıyor ve tüm şehri bir müzede geziyormuş gibi gösteriyor. Hazırsanız Habertürk’ün derlediği ve bizim de bazı eklemeler yaptığımız duvar boyama sanatlarının en güzel örnekleri listesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Şehirleri birer tuvale dönüştüren 10 başarılı duvar boyama sanatı
Almanya
Atina, Yunanistan
Berlin, Almanya
Bristol, İngiltere
Brives Charensac - Fransa
Glasgow - İskoçya
Le Puy en Velay - Fransa
Montpellier - Fransa
Poznan - Polonya