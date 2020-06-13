Bir Sokak Sanatçısının Sıradan Nesnelere Yaptığı Çalışmalar

New Yorklu sokak sanatçısı Tom Bob, sokaktaki sıradan nesneleri renklendirerek eğlenceli çalışmalara dönüştürüyor. Bugün sizlere, başarılı sanatçının çalışmalarından bazılarını paylaşacağız.

Her gün sokakta gördüğümüz sıradan nesnelerin daha eğlenceli görünmesini ister miydiniz? New York’ta bir sokak sanatçısı olan Tom Bob, sokakta sürekli gördüğümüz en sıradan nesneleri bile sanatsal çalışmalara dönüştürebiliyor. Bir güvenlik kamerasından logar kapağına kadar pek çok sıradan nesneyi tuvali haline dönüştüren Bob, bu çalışmalarını resmi Instagram hesabından paylaşıyor.

Bugün sizlere Tom Bob’un bakış açısıyla fazlasıyla değişen bazı nesneleri göstereceğiz. Sanatın her hali güzel olduğu gibi sokak sanatı da insanların gününü güzelleştirebiliyor.

Sokakları daha eğlenceli hale getiren çalışmalar

Bir güvenlik kamerası ne kadar farklı olabilir ki?

Bana kahverengi kayışlı olanı sarar mısın?

Bu dubanın gerçekten bir yüzü olsaydı muhtemelen ifadesi bu şekilde olurdu.

Bunu görüp de güne güzel başlamamak olabilir mi?

Şuraya biraz daha beyaz boya alabilir miyiz?

Borunun orada bulunmasından daha anlamlı bir çizim olmuş.

Rögar kapağı boyunda pizza… Çık aklımdan.

Sevimli canavarların 3 boyutlu görüntüsü gibi olmuş.

Yine çok güzel ve ince mesajlar veren bir çalışma. Ayrıca görseli kaydırmayı unutmayın.

Olay da zaten küçük dokunuşlarda değil mi?

Kalbimin anahtarı tek sahibine temalı çalışma.

Bir rögar kapağı çalışması daha.

Joker hayranları burada mı?

Şu variller de her zaman güzel bir şeye dönüşüyorlar.

Su sayaçları hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.

Her yere lazım bundan.