Haftalık Uygulama Reçetesi’nin yeni köşesinde, akıllı telefonların en çok kullandığımız özelliklerinden olan kameralarımızın can damarı uygulamaları sizlerle paylaşıyoruz. 5 fotoğraf düzenleme ve 5 fotoğraf çekme uygulamasıyla, hem iOS hem de Android için kullanımda olan toplam 10 gerekli uygulamayı listeliyoruz. Hoş geldiniz.

Yeni bir Haftalık Uygulama Reçetesi’nde beraberiz. Webtekno’nun seçkisi olan farklı kategorilerdeki uygulamalar, bu içerikte listelenmeye devam ediyor. Bu hafta köşemizin konukları, kamera ve fotoğrafçılık uygulamaları. Akıllı telefonlarımızla çektiğimiz fotoğraflar, her ne kadar kameralarımızın kalitesiyle ilişkili olsalar da bazı uygulamalar oldukça iyi sonuçlar veriyorlar.

Hem Android hem de iOS platformlarında kullanma şartı getirdiğimiz 5 kamera ve 5 fotoğraf düzenleme uygulamasına geçmenin vakti geldi. Uygulamaların her biri, diğerlerine alternatif olabilecek nitelikte. Ayrıca çoğu kamera uygulamasının kendi içerisinde, fotoğraf düzenleme imkanları da bulunyor. Hazırsanız başlıyoruz.

5 olmazsa olmaz kamera uygulaması:

VSCO:

Uzun yıllardır iOS ve Android için yayında olan popüler ve ücretsiz kamera ve fotoğraf düzenleme uygulaması VSCO, özgün kamera ayarları ve çekim anında uyguladığı filtreleriyle oldukça kullanışlı. Herhangi bir sosyal medya platformunda, bu uygulama ile çekilmiş fotoğrafların çoğu kendini belli ediyor.

Huji Cam:

Akılı telefonlarınızla eski tip filmli kameralarda olduğu gibi fotoğraflar çekmenizi sağlayan Huji Cam, bir süredir oldukça popüler. Özellikle fotoğrafları sanki bir filmi bastırırmış gibi, belirlli bekeleme sürelerinden sonra gösteren yapısıyla insanları duygulandırıyor. Uygulama içerisinde “yıkattığınız filmleri” açtıktan sonra, fotğraflar gerçekten de o hissi verecek kadar güzel görünüyorlar.

Microsoft Pix Camera (Camera MX)

Microsoft’un sadece iOS’a özel olarak sunduğu Pix Camera uygulaması, firmanın Apple’a yönelik Truva atlarından sadece birisi. Uygulamanın Android versiyonu bulunmadığı için en yakın özelliklere sahip Camera MX uygulamasını alternatif olarak öneriyoruz. Her iki uygulama da alanında oldukça kaliteli sonuçlar veriyor.

MuseCam:

MuseCam, özgün kamera ayarları ve fotoğraf düzenleme ekranıyla hem iOS hem de Android kullanıcılarının dikkatini çekmeye başladı. Özellikle iOS’ta nadir bulunan kamera uygulamaları arasına girmiş olması başarısını gösteriyor.

Cinemagraph Pro (Zootropic App):

Cinemagraph aslında hem bir kamera hem de bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Doğrudan sensörden yeni bir sahne çekmiyorsunuz, ancak var olan fotoğraflardan yeni fotoğraflar üretiyorsunuz. Herhangi bir sabit bölgeye verdiğiniz hareketler, fotoğrafların adeta canlanmasını sağlıyorlar. Uygulama, Android cephesinde yer almıyor, ancak en iyi Zoetropic App tarafından temsil ediliyor. Her ikisini de fazlasıyla seveceğinize eminiz.

5 fotoğraf düzenleme uygulaması:

Snapseed:

Google’ın tamamen ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması, son yılların en büyük favorilerinden. Snapseed’i koşulsuz şartsız cihazlarınızda bulundurmak büyük bir avantaj sağlıyor. Sözü daha fazla uzatmadan diğer uygulamaya geçiyoruz.

Pixlr:

Tarayıcı tabanlı hizmetiyle hatır sayılır bir kitliye hitap eden Pixlr’ın mobil uygulaması, pek çok alternatif bulunan fotoğraf düzenleyicileri arasında üst sıralarda yer alabilir. Zira uygulamanın kullanıcılara herhangi bir sorun yaşatmaması, hafif ve kullanışlı arayüzü en önemli artıları arasında.

Adobe Photoshop Expreess ve Photoshop Lightroom:

Adobe’nin mobil dünyaya kapılarını açan iki ana fotoğraf düzenleme uygulaması, adeta birbirlerinin tamamlayıcısı niteliğindeler. Birisinde son derece detaylı renk ve ışık ayarları yaparken, diğerinde olabildiğince hızlı düzenlemelerle fotoğrafları en iyi haline getirmek mümkün. Her iki uygulama da Adobe’un hızlı öğrenme arayüzleriyle birlikte geliyor.

Prisma:

Bir dönem şok dalgası etkisiyle popüler olduktan sonra eski ilgiyi kaybeden Prisma, hala gelişmeye devam ediyor. Yapay zeka desteği ile fotoğrafların profesyonel çizimlere benzediği uygulamanın en büyük avantajı çeşitliklik. Eğer bir dönem kullanıp sonradan unuttuysanız, tekrar denemenin vakti gelmiş demektir.

Polarr:

Polarr, iOS cephesinin en sade ve basit fotoğraf düzenleme uygulamalarından, aynı şeyi Android için de söylemek mümkün. Tıpkı VSCO gibi, kendisine has ve özgün filtre seçenekleri mevcut. Polarr, galerinizdeki en iyi fotoğrafları seçerek üzerinde uğraşacağınız bağımlılık yapıcı bir uygulama.

Webtekno Haftalık Uygulama Reçetesi’nden bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta, yeni bir kategoride, hem Android hem de iOS için en iyi uygulamaları listeleyene dek hoşçakalın. Kendi önerilerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.