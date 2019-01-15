Epic Games, 2019'a Yeni Bir Dans Davasıyla Girdi

Epic Games, son aylarda oyundaki buglardan ve yeniliklerden çok dans davalarıyla cebelleşiyor. Oyuna bir dava da Orange Shirt Kid'in ailesinden geldi.

Dünya çapında neredeyse hiçbir ülkede 'dans patenti' diye bir şey olmadığı için oyunda birçok figürü kullanan Epic Games, ardı ardına patlayan dans davalarıyla boğuşuyor.

Geçtiğimiz yıldan beri tabir-i caizse dava manyağı olan Epic Games, şimdi de Orange Shirt Kid'in ailesi ve avukatlarıyla uğraşmak zorunda. Fortnite'ın en ikonik danslarından biri olan Orange Justice (orijinal adı Random) figürlerinin kendisine sorulmadan ve izin alınmadan kullanıldığını belirten aile, maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Yukarıdaki 'enteresan' dansla başlayan macera, şimdi oldukça yüklü bir tazminat davasına dönüşmüş oldu. Eğer Orange Shirt Kid ve ailesi davayı kazanırsa, dalga geçilen bir dansla başlayan hüzünlü macerada yüklü bir para kopararak mutlu sona ulaşmış olacaklar.