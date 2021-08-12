Bataryası Şişen Telefon Teknik Serviste Bomba Gibi Patladı

Sivas'ın Zara ilçesinde bir teknik servise batarya şikayetiyle getirilen cep telefonu, arka kapağının açılması için ısıtıcı cihazına yerleştirilince patladı. Teknik servis sahibi bataryayı söndürmeyi başarırken olayda yaralanan olmadı.

Hatırlayacağınız üzere, son zamanlarda çok sık duymasak da akıllı telefon bataryalarının patlama haberlerine bir dönem çok sık rastlanmaktaydı. Hem insan sağlığı hem de cihaz için çok büyük tehlikelere neden olabilecek bu olayın en yeni örneği Sivas'ta yaşandı. Ancak bu örnekte cihaz kendiliğinden değil, teknik serviste işlem gördüğü sırada patladı.

Sivas'ta bir kişi cep telefonunu batarya şişmesi nedeniyle tamir için teknik servise getirdi. Serviste görev yapan teknisyen, anlattıklarına göre, arka kapağının çıkarılabilmesi için telefonu ısıtıcı cihazına koydu. Telefon ısıtma cihazda bir süre bekledikten sonra patladı. Telefonu tamir işleminin gerçekleştirildiği tezgahtan alıp yere atan teknisyen bataryanın sönmesini bekledi. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken telefon kullanılamaz hâle geldi.

Telefon ısıtma cihazında patladı

Sivas'ın Zara ilçesi Reşitpaşa Caddesi'inde bulunan teknik servisin sahibi Yasin Kaya, olayı şöyle anlattı: "Cihazımız batarya şikâyetiyle gelmişti, şişmişti bataryası. Arka kapağını sökmek için ısıtıcıya koymamız gerekiyordu, cihazı ısıtıcıya koydum beklerken bir anda bir patlama sesi geldi."

"Burada ısıtıcı cihazından ben burada bilgisayardaki işlerimi hallederken patladı, orada zarar vermesin diye elimle aldım buraya attım orada cihazlarımız var onlara zarar vermesin diye aldım attım, sönmesini bekledim, söndü ve cihaz bu halde. Bir anda korktum beklemediğim bir şeydi. İlk başta bir panik yaptım sonra soğukkanlılıkla cihazı aldım yere attım."