Önümüzdeki yıl vizyona girecek olan The Batman filminin yönetmeni, Bruce Wayne karakterinin kimden esinlenerek oluşturulduğunu açıkladı. Yönetmen, yeni Batman'in ünlü rock yıldızı Kurt Cobain'den ilham aldığını ifade etti.

Şüphesiz ki yeni Batman filmi ‘The Batman’, 2022 yılının en heyecanla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Robert Pattinson, Colin Farrel, Jeffrey Wright, Paul Dano, Zoe Kravitz ve Andy Serkis gibi büyük oyuncuları kadrosunda bulunduran film, DC evreninin kara şövalyesine farklı bir açıdan bakmamızı sağlamayı amaçlıyor.

Filmin yönetmeni Matt Reeves de bu durumla ilgili sürekli yeni açıklamalar yapıyor. Reeves, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda yeni filmde göreceğimiz Batman’in, şu ana kadar beyaz perdeye uyarlanan en korkutucu Batman olacağını ifade etmişti. Amerikalı yönetmen şimdi de bu karakterin, ünlü bir rock yıldızından esinlenerek oluşturulduğunu açıkladı.

Bruce Wayne, Kurt Cobain’den esinlenilerek yazıldı

55 yaşındaki yönetmen Empire’a verdiği röportajda, Robert Pattinson’un canlandırdığı Bruce Wayne karakterinin ünlü alternatif rock ve grunge grubu Nirvana’nın solisti ve gitaristi Kurt Cobain’den esinlendiği ifade etti. Reeves; 1994 yılında intihar eden dünyaca ünlü rock yıldızının, böyle farklı bir Batman ve Bruce Wayne oluşturmada çok büyük bir etkisinin olduğunu açıklamalarına ekledi:

“Senaryo yazarken müzik dinlemeyi seviyorum. Filmin ilk kısmını yazarken de Nirvana’nın ‘Something In the Way’ şarkısını açmıştım. İşte bu sırada; Bruce Wayne’i daha önce birçok kez gördüğümüz klasik ‘playboy’ yapmak yerine büyük bir trajedi yaşayıp inzivaya çekilen bir karakter oluşturmak aklıma geldi. Gus Van Sant’ın Kurt Cobain hakkında çektiği ‘Son Günler’ filminden de ilham alarak Bruce Wayne karakterini Kurt Cobain’den esinlenmiş bir karaktere dönüştürdüm.”

‘Robert Pattinson, Batman rolü için ideal kişiydi’

Ünlü yönetmen buna ek olarak Robert Pattinson hakkında da konuştu. Reeves, 2017 yılında çıkan ‘Good Times’ filmini izledikten sonra Pattinson’un performansına hayran kaldığını ve Batman rolüne ideal kişiyi o zaman anladığını aktardı: “O filmde Pattinson’un karakterinin hem çaresizliğini hem de gücünü aynı anda hissedebiliyorsunuz. Ben de bu durumun Batman için çok uygun olduğunu düşündüm. Yani; Bruce Wayne karakterinin Kurt Cobain gibi bir ‘rock yıldızı’ havasında olabileceğini, bunun yanı sıra da münzevi bir hayata sahip olabileceğini düşündüm.”

Amerikalı yönetmen, filmi izlediğinde herkesin ne demek istediğini anlayacağını belirterek daha önce böyle bir Batman görülmediğinin bir kez daha altını çizdi. Filmin arkasındaki ismin bu tarz açıklamalar yapması da birçok hayranı daha da heyecanlandırdı. Oldukça ilginç bir Batman filmi olacağa benzeyen ‘The Batman’ 4 Mart 2022 günü sinemaseverler ile buluşacak ve kara şövalyenin nasıl bir şekilde beyaz perdeye aktarıldığını bize gösterecek.