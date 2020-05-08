En Kötüden En İyiye Tüm Batman Oyunları

Batman oyunları arasında PC ve konsollar için çıkan en iyi süper kahraman oyunları olma özelliğini taşıyan yapımlar yer alıyor. Hatta bir Batman oyunu BAFTA tarafından yılın oyunu ödülü bile aldı. Karşınızda en kötüden en iyiye doğru sıralanmış Batman oyunları.

Batman çizgi roman dünyasının en köklü ve en güçlü karakterlerinden biri. Çizgi roman dünyasına ilk olarak 1939 yılında giriş yapan karakter, zamanla herkesin favorilerinden biri oldu. Bugüne kadar sayısız seride yer aldı. Özellikle Christopher Nolan tarafından çekilen üçleme ile birlikte çok daha büyük popülerliğe ulaşan Batman, video oyunlarında da önemli bir yere sahip.

Biz de bugün birçok video oyununa konu olan Batman karakteri için yapılmış, bazıları Steam dışında mobil platformlarda da bulunan video oyunlarını, Meta Critic üzerinde yapılan puanlamalara göre kendi içlerinde en kötüden en iyiye doğru sıralayacağız. Listemizin sonuna, Batman oyunları denince akla gelen Arkham serisini kronolojik sırada oynamak için bir rehber de ekledik.

En kötüden en iyiye tüm Batman oyunları:

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Asylum

Batman: The Enemy Within

Batman: Arkham Knight

Lego Batman 2: DC Super Heroes

Arkham Origins

Batman: Arkham Origins

Platform: PC, PS3, Xbox 360, Wii U

Çıkış tarihi: 25 Ekim 2013

Meta Critic puanı: 76

Arkham Origins yeni bir devir başlatan Arkham serisinin üçüncü oyunu olmasına rağmen ilk iki oyunun öncesinde geçiyordu. Batman’in ilk maceralarına tanık olmamızı sağlayan oyun, seriye yeni karakterler ve yeni araçlar katma konusunda çok da başarılı olamadı. Her ne kadar geniş bir perspektiften bakıldığı zaman gayet iyi bir oyun olsa da önceki iki oyuna kıyasla pek de yeni bir şey sunmadığı için aldığı puanlar daha düşük oldu.

Arkham Origins, serinin diğer oyunlarını geliştiren ve süper kahraman oyunlarının da iyi olabileceğini kanıtlayan Rocksteady tarafından geliştirilmedi. Warner Bros. Games Montreal, Rocksteady tarafından oluşturulan iskelet üzerinden çalışmaya devam etti. İşin ilginç tarafı, serinin diğer oyunlarında Batman’i seslendiren Kevin Conroy da Arkham Origins’in seslendirme kadrosunda yer almadı.

Her ne kadar aldığı puanlarla diğer Arkham oyunlarını yaşatmıyor gibi gözükse de Arkham Origins’e üvey evlat muamelesi yapmak doğru olmaz. Oyun her şeye rağmen oldukça iyi bir Batman tecrübesini içinde barındırıyor. Eğer geçmişte gördüğünüz incelemelerden veya yorumlardan dolayı Arkham Origins’ten uzak durduysanız bir şans vermenizi öneriyoruz.

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Platform: PC, PS3, PS Vita, Xbox 360, Nintendo Wii, Wii U, Nintendo DS, MacOS, Android, iOS

Çıkış tarihi: 19 Haziran 2012

Meta Critic puanı: 81

LEGO markasına ait oyunlar ve filmler 2000’li yıllarda büyük bir pazar payına sahip olmaya başladı. Tabii ki Batman oyunları deyince akla ilk gelen yapımlardan biri LEGO Batman 2 olmayacaktır. Ancak şans verilmesi hâlinde diğer LEGO oyunlarında olduğu gibi oldukça eğlenceli bir oynanış sunuyor.

Batman ve Superman karakterlerinin takım olarak birlikte savaşıyor olması da oyunu çekici hâle getiren detaylardan biri. Oyunda Superman'in rolu hiç de küçük değil. Aynı zamanda oyunun hikâyesi de orijinal bir macera. Bir LEGO oyunundan beklenileceği üzere komedi unsurları da es geçilmemiş. Batman, Superman ve Robin üçlüsünün Lex Luthor ve Joker ikilisine karşı verdiği mücadele oynanılmaya değer.

Batman: Arkham Knight

Platform: PC, PS4, Xbox One

Çıkış tarihi: 23 Haziran 2015

Meta Critic puanı: 87

Arkham City’nin hikâyesinin bir yıl sonrasında geçen Arkham Knight, seride daha önce olmayan bir çok özellikle oyuncuları tanıştırdı. Bu özelliklerin en başında ise Batmobile’in kullanılabilir bir araç olarak oyunculara sunulması oldu. Oyunda Batmobile kullanmanız gereken bölümler, diğer oyunlarda bulunan çoğu araç kullanma görevinden daha keyifli. Batmobile’in yüksek teknolojisi sayesinde oynanış çeşitliliği üst düzeyde tutulmuş.

Arkham serisi çoğu zaman dövüş sisteminin çok akıcı olduğuyla ilgili övgüler aldı. Batman: Arkham Knight seriye bazı yeni dövüş mekanikleri getirerek çıtanın daha da yükselmesine sebep oldu. Oyunun yan görevlerine Azrael gibi karakterlerin katılımıyla, oyun hikâye tarafında da oldukça güçlü bir hâle geldi.

Peki Arkham Knight’ın suçu neydi? Neden çok iyi bir oyun olmasına rağmen listenin daha iyi yerlerinde değil? Öncelikle oyunun bilgisayara çok sorunlu bir çıkış yaptığını hatırlatalım. Sorunlar zamanla düzeltilse de çıkış zamanı birçok insan anlamsız bir şekilde oyundan düşük performans alıyordu. Bunun yanı sıra serinin en yeni oyunu olmasına rağmen getirilen yenilikler anlamında yeerince güçlü bir oyun değildi.

Batman: The Enemy Within - Episode 5: Same Stitch

Platform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS, Android, iOS

Çıkış tarihi: 8 Ağustos 2017

Meta Critic puanı: 88

Bir dönem gittikçe popülerleşen Telltale macera oyunları akımından Batman serisi de nasibini aldı. Telltale’in Batman yorumlaması oldukça sevildi ve 5 bölümden oluşan ilk sezonun ardından yeni bir sezon daha geliştirildi. The Enemy Within ise ikinci sezonun ismi. İkinci sezonun listemize girmesine sebep olan oyun ise sezonun 5. bölümü olan “Same Stitch” isimli oyun.

Telltale elinden çıkma macera oyunları, oynanıştan ziyâde hikâye odaklı oyunlar olduğu için Batman markası aslına bakarsanız Telltale için bulunmaz bir nimet. Bir çizgi roman kahramanı, yetenekli senaristlerin elinde inanılması güç güzellikte hikâyelere gebe olabiliyor. Same Stitch’in listemizde yer almasının en büyük sebeplerinden biri de harika bir hikâye anlatıyor olması.

Batman: Arkham Asylum

Platform: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Mac OS, Ouya

Çıkış tarihi: 25 Ağustos 2009

Meta Critic puanı: 92

Bugün gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman oyun serilerinden biri olarak değerlendirilen Arkham serisi, tüm başarısını Arkham Asylum’a borçlu. 2009 yılına kadar kimi oyuncular tarafından sevilen farklı süper kahraman oyunları piyasaya çıkmıştı. Ancak süper kahraman oyunlarının tam anlamıyla iyi oyunlar olabileceği düşüncesinin geniş kitlelerce kabul edilmesini sağlayan ilk oyun Batman: Arkham Asylum oldu.

Batman: Arkham Asylum, BAFTA tarafından 2009 yılının en iyi oyunu ödülüne layık görüldü. Oyun ve arkasındaki 60 kişilik ekip aldığı tüm övgüleri hak ediyordu. Assassin’s Creed gibi günümüzün popüler oyunlarında 500 kişiyi aşan ekipler çalıştığını düşünürsek, 60 kişi oldukça komik bir sayı gibi görünüyor.

Oyunu bu kadar başarılı yapan şeylerden biri de ekibin kendini oyuna adama seviyesi. Öyle ki ekipte bulunan bir kişi sadece Batman’in pelerini üzerine tamı tamına iki yıl harcadı. Bu süreç içerisinde Batman’in pelerinine yaklaşık 700 animasyon ve ses efekti ekledi. Bu gerçek, oyuna harcanan emeğin ne derece büyük olduğuna ışık tutan sayısız örnekten sadece bir tanesi.

Batman: Arkham City

Platform: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Mac OS

Çıkış tarihi: 18 Ekim 2011

Meta Critic puanı: 96

Listemizin birinci sırasında Arkham serisinin ikinci oyunu olan Arkham City yer alıyor. Arkham City, çıkış yaptığı zaman içerisinde çok sayıda karakter bulundurmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Riddler, Robin, Catwoman ve Bane gibi birçok karakterle oyun sırasında karşılaşıyor, bazen birlikte çalışıyor bazen de karşılarında duruyorduk.

Arkham City çıkış yaptığı zaman açık dünya elementleri her oyunda günümüzdeki kadar yaygın değildi. Bu yüzden keşfedilmeyi bekleyen 40 saatlik oynanış süresine sahip bir açık dünya ile birlikte, Arkham City dönemine göre oldukça başarılı bir iş çıkarmıştı. Aynı zamanda oynanabilen karakter sayısı ve Batman’in teçhizatlarındaki artış da oynanış çeşitliliği anlamında büyük bir artı sağlıyordu.

Batman oyunları hangi sırayla oynanmalı?

1. Batman: Arkham Origins

2. Batman: Arkham Asylum

3. Batman: Arkham City

4. Batman Arkham Knight

Arkham serisini kronolojik anlamda doğru şekilde oynamak için izlemeniz gereken sırayı da verdikten sonra yazımızın sonuna geliyoruz. Listede henüz şans vermediğiniz yapımlar varsa denemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Peki sizce Meta Critic puanları gerçeği yansıtıyor mu? Listede yerinin değişmesi gerektiğini düşündüğünüz oyunlar var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.