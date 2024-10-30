Battlefield 2042'ye efsane bir indirim yapıldı. EA App ile Steam'deki kampanya ile oyunun fiyatı, tam yüzde 92 düştü. İşte detaylar...

Electronic Arts'ın birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü Battlefield 2042 ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, oyunun fiyatına efsane bir indirim yaptı. Steam ile EA App'te geçerli olan kampanya, Battlefield hayranlarını heyecanlandıracak gibi görünüyor.

11 Kasım tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Battlefield 2042, yüzde 92 indirimle satın alınabilecek. Bu da normal fiyatı 59,99 dolar olan oyunun, kısa süreliğine sadece 4,79 dolara satın alınabileceği anlamına geliyor. Battlefield 2042, bu kampanya ile bugüne kadarki en uygun fiyatı görmüş oldu.

Battlefield 2042 sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600K

AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600K Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 veya NVIDIA GeForce GTX 1050Ti

AMD Radeon RX 560 veya NVIDIA GeForce GTX 1050Ti Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7 4790

AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7 4790 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT veya NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6600 XT veya NVIDIA GeForce RTX 3060 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Battlefield 2042 kampanyasından faydalanmak isterseniz:

Eğer siz de tarihinin en uygun fiyatına düşen Battlefield 2042'yi satın almak isterseniz, buradaki bağlantı üzerinden Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Buradaki bağlantı üzerinden de EA App sayfasına ulaşabilirsiniz.