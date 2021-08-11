Bayburt'ta Keşfedilen Bitkiye Aziz Sancar'ın Adı Verildi

Bayburt Ünivresitesi'nde öğretim görevlisi Dr. Abdurrahman Sefalı, daha önce literatürde yer almayan bir bitki türünü kendi keşfi sayesinde literatüre kazandırdı. Soğanlı Dağları'nda arınca cinsine ait bir bitki keşfeden Sefalı, bitkinin ismine Aziz Sancar'ın adını verdi.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan Bayburt, çeşitlilik açısından son derece zengin bir coğrafyaya sahip. Daha önce sadece Bayburt'ta yetiştiğine inanılan bir bitki keşfi yapan Bayburt Üniversitesi, bu keşfine bir yenisini daha ekledi.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Sefalı, Bayburt'un 3000 rakım yükseklikteki Soğanlı Dağı'nda sukulenti andıran yeni bir bitki türü keşfetti. Türünün endemik olduğu anlaşılan ve Sefalı'nın hazırladığı makale ile literatüre giren bu bitkiye, Aziz Sancar'ın adı verildi.

Yeni bitki, Aziz Sancar atıflı ismi ile literatüre kazandırıldı

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrhaman Sefalı, ilk defa rastladığı bu küçük yapılı bitkiye ilişkin literatürde araştırma yapmasına rağmen bir sonuç elde edemedi. Daha sonra kendi araştırmasını başlatan ve yeni bitki için makale hazırlayan Sefalı, makalesini Nordic Journal of Botany dergisinde yayınladı.

Yaklaşık iki hafta önce dergide yayınlanan ve literarüte kazandırılan bu bitkinin cinsi, "arınca" olarak nitelendirilirken, Sefalı bitkinin ismini Aziz Sancar'a ithafen "Androsace azizsancarii Sefalı" koydu.

Sefalı, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bitkimiz, Bayburt'un kuzeyinde yaklaşık 3 bin metre rakımda yetişen bir arınca türü. Küçük yapılı bir bitki. 'Çarşak' diye tabir edilen, kırık, küçük taşlık alanda yer alıyor. Bitki, taban yaprakları itibarıyla sculent bitkilere benzemesi, çiçek renginin çekici güzellikte olması ve tüy durumunun farklı olması dolayısıyla diğer akrabalarından ayrılıyor. Ülkemizin bilim alanında onuru olan hocamıza, Bayburt Üniversitesi olarak naçizane bir armağan vermek istedik. Aziz Sancar hocamızın ismini, keşfettiğimiz bitkiye verdik. Hocamız da bu durumdan memnun oldu, onur duyduğunu ve bu tip çalışmaları takip ettiğini dile getirdi."