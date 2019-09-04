Baykuşların Avlanmak İçin Kullandığı Müthiş Teknik

Gece hareketli olan canlılardan biri olan peçeli baykuşun müthiş avlanma tekniği ortaya çıktı. Bu baykuş türü, avlanırken ay ışığını yansıtarak avını sersemletiyor.

Gündüz dünya üzerinde hakim olan yaşam gece yerini bambaşka türlere ve bambaşka yaşam biçimlerine bırakıyor. Gece aktif olan canlıların en bilinenlerinden biri de baykuşlar. Bu canlıların bazı türlerinin davranışlarına aşina olsak da haklarında çok fazla bir bilgimiz yok.

Baykuşların bir türü olan peçeli baykuş türünün bazı üyeleri beyaz renkli, bazı üyeleri ise koyu kahverengi tüylere sahip. Bilim insanları bu durumun nedenini araştırdı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı.

Gece yaşayan canlılarda renk özelliklerinin evrimi, bu canlıların ne kadar ışık gördüklerine, rakipleri ve avcılar tarafından ne kadar görülebildiklerine göre şekilleniyor.

Geceleri aktif olan hayvanlar için ana ışık kaynağı ay ışığı. Ay ışığı bazen az bazen çok oluyor. Peçeli baykuşlar da bu duruma uyum sağlamış gözüküyor.

20 yıl boyunca İsviçre’de peçeli baykuş popülasyonunu inceleyen bilim insanları, GPS ve kameralar kullanarak bu canlıların beslenme ve çiftleşme şekillerini inceledi. İncelemelere göre peçeli baykuşlar dolunay zamanı gibi görece aydınlık gecelerde avlanmakta daha çok zorlanıyor. Bu durum, türün kahverengi bireyleri için geçerli olsa da beyaz peçeli baykuşlar ay ışığını avantaja çeviriyor.

Peçeli baykuşların beslendiği kemirgenler, geceleri bu kuşları daha kolay fark ediyor. Beyaz peçeli baykuş gören avlar, daha uzun süre hareketsiz kalıyor. Araştırmacılara göre bu durumun sebebi, hayvandan yansıyan parlak ışıktan korkmaları. Bu da peçeli baykuşların neden beyaz renkte evrimleştiğini açıklayabilir.

Bu keşif, doğal yaşamın anlaşılması ve korunması için rol oynayacak. Zira ışık kirliliğini azaltmanın peçeli baykuşlara faydalı olacağı öne sürülüyor.