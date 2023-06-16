Kurban Bayramı tatili boyunca ücretsiz olacak otoyollar ile toplu taşıma araçları belli oldu. Karara göre devletin yaptığı otoyollar ücretsiz olarak kullanılabilecek. Yap-İşlet-Devret modelindeki otoyollar ise ücretli. Belediyelerin toplu taşıma araçları da ücretsiz oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı ile ilgili önemli bir karar yer aldı. 7315 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili boyunca, ülkemizdeki bazı otoyol ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak kullanılmasına karar verildi. Kararın detaylarına indiğimizde, "Yap-İşlet-Devret" modeli ile hizmete giren otoyolların ücretli, devletin yaptığı yolların ücretsiz olduğunu görüyoruz.

7315 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Haziran 2023 saat 00:00 ila 3 Temmuz 2023 saat 07:00 aralığında, devlet tarafından yapılan otoyollardan ücretsiz olarak geçilebilecek. Öte yandan; 28 Haziran 2023 saat 00:00 ila 1 Temmuz 2023 saat 07:00 aralığında, toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak kullanılacak.

Peki hangi otoyol ve köprüler ücretsiz?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü)

Şanlıurfa-Hatay-Niğde kentlerini bağlayan ücretli otoyol

Tem Otoyolu (Ankara-İstanbul arası)

Trakya Otoyolu (İstanbul-Edirne arası)

İzmir Otoyolu (İzmir-Aydın arası ile İzmir sınırları)

7315 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yukarıda saydığımız otoyollar 24 Haziran 2023 saat 00:00 ila 3 Temmuz 2023 saat 07:00 aralığında ücretsiz olacak. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ücretli otoyollar, bayram tatili boyunca ücretli olmaya devam edecek. Peki hangi yollar ücretli?

Not: Kırmızı renkli otoyolların tamamı, bayram boyunca ücretsiz. Yeşil renkli yollar ise ücretli.

Bayram boyunca ücret alınmaya devam edilecek olan köprü ve yollar:

Ankara-Niğde Otoyolu

Kuzey Marmara Otoyolu (Sakarya-İstanbul arası)

İzmir-İstanbul Otoyolu

Kuzey Ege Otoyolu (Menemen-Çandarlı arası)

Osmangazi Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü (Çanakkale merkezden başlayıp Malkara'ya kadar giden otoyol da dahil)

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Avrasya Tüneli

Bayram tatili boyunca ücretsiz olacak toplu taşıma hizmetleri

Marmaray,

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu,

Başkentray,

İZBAN,

81 ilde belediyelerin hizmete soktuğu toplu taşıma araçları

28 Haziran 2023 saat 00:00 ila 1 Temmuz 2023 saat 07:00 aralığında ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na buradan ulaşabilirsiniz.