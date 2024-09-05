Google Maps, Android cihazlarda çökme sorunu yaşanıyor. Özellikle Pixel ve Samsung kullanıcıları etkileniyor. Eski sürümlerle çözüm aranıyor.

Bugün bazı Android kullanıcıları Google Maps uygulamasında çökme sorunuyla karşılaştı. Uygulama, simgesine tıklanarak açıldıktan sonra birkaç saniye içinde beklenmedik bir şekilde kapanıyor ve navigasyon ya da gezinme işlemleri yapılamadı.

Google Maps'in 11.144.x ve 11.145.x sürümlerinde yaşanan çökme sorunu, özellikle Pixel ve Samsung Galaxy cihazlarında görülüyor. Bu sorun, hem uygulamanın ana hem de beta sürümlerinde ortaya çıkarken, Android 15 Beta sürümünde daha da sık rapor edildiği görüldü.

Google bir güncelleme üzerinde mi çalışıyor?

Kullanıcılar uygulamanın eski sürümlerini geri yüklemeyi denedi, ancak Google Maps'in önceden yüklenmiş bir uygulama olması nedeniyle yalnızca “Güncellemeleri Kaldır” seçeneği mevcut. Eski sürümlerin bu güncel sorundan etkilenmediği görülüyor. Google'ın bu sorunu çözmek için bir güncelleme üzerinde çalışıp çalışmadığı henüz net değil.

Sorunun ne zaman çözüleceği hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu süreçte hata alan kullanıcıların alternatif harita hizmetlerini kullanmaları tavsiye ediliyor.