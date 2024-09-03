Facebook, Google ve Amazon’un kullanıcıları dinleyerek hedefli reklam sunduğu iddiaları, gizlilik endişelerini artırdı.

Facebook’un pazarlama ortaklarından biri olan Cox Media Group'un (CMG) sızdırılan sunumu, kullanıcıların akıllı telefon mikrofonlarını dinleyerek reklam sunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Bu durum, Facebook kullanıcıları arasında ciddi gizlilik endişelerine yol açtı.

Sunum belgelerine göre, CMG'nin “Aktif Dinleme” teknolojisi, kullanıcıların konuşmalarını dinleyerek gerçek zamanlı veriler topluyor ve bu verileri hedefli reklamlar sunmak için kullanıyor. Sunumda CMG'nin ses verilerini davranışsal verilerle birleştirerek tüketicilere daha spesifik bir şekilde ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.

Facebook, Google ve Amazon’un dinleme skandalına tepkileri ne oldu?

Ayrıca Facebook, Google ve Amazon’un CMG’nin bu hizmetini kullanan şirketler arasında olduğu ifade ediliyor. Ancak, bu sızıntının ardından Google, CMG’yi ortaklık programından çıkardı ve Meta, Facebook’un kullanım şartlarını ihlal edip etmediğini incelemeye başladı. Amazon ise böyle bir iş birliği içinde olmadığını ve kuralların ihlali durumunda harekete geçeceğini belirtti.

Arşivlerde rastlanan Kasım 2023 tarihli silinmiş bir Cox blog yazısında ise, “Telefonların ve cihazların sizi dinlemesi yasaldır. Yeni bir uygulama indirildiğinde veya güncellendiğinde, kullanıcılar genellikle çok sayfalı bir kullanım şartları sözleşmesiyle karşılaşır ve bu sözleşmede Aktif Dinleme de yer alır” şeklinde bir ifade bulunduğu görülüyor.

Bu durum reklam teknolojilerinin kullanıcı gizliliği üzerindeki etkilerine dair endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. CMG’nin, kullanıcıları dinleyerek elde ettiği verileri pazarlama stratejilerinde kullanması, kişisel gizliliğin nasıl tehlikeye atılabileceğini gösteriyor. Özellikle kullanıcıların bu tür dinleme teknolojilerinin farkında olmadan onay vermesi, büyük bir gizlilik ihlali olarak değerlendiriliyor. Gizlilik ihlallerinin önüne geçmek için daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiği açık.