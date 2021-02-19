Bazı İnsanlar Neden Soğuğa Karşı Daha Dayanıklı?

Bir grup bilim insanı, kimi insanların neden soğuğa karşı daha dayanıklı olduklarını ortaya çıkaran bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonucuna göre, bazı insanların diğerlerine göre soğuğa karşı daha dayanıklı olmasının sebebi, alfa-aktinin-3 isimli proteinin eksikliği.

Sosyal medyada hepimizin karşısına buz gibi havada buz tutmuş bir gölde suya girme cesareti gösteren ya da plajda güneşlenir gibi bir rahatlıkla karların üzerine atlayan insanların videoları çıkmıştır. İşte böyle soğuğun adeta işlemediği insanların bu özelliğinin arkasında ne olduğu, bir grup bilim insanı tarafından gerçekleştirilen bir araştırma ile bulundu.

Pek çok üniversite ve araştırma kurumu tarafından desteklenen bu araştırmanın The American Journal of Human Genetics'de yayınlanan sonuçlarına göre, soğuğa karşı dayanıklı olmayı sağlayan şey, alfa-aktinin-3 isimli proteinin eksik olması. Bu proteinin eksik olmasının sebebi ise Afrika'nın sıcak iklimlerinden kuzeye, Avrupa'ya göç eden insanların iklim koşullarına uyumlanabilmek için geçirdiği genetik mutasyon.

İnsanların 5'te 1'inde alfa-aktinin-3 eksikliği var:

Araştırmayı yürüten bilim insanları, yaşları 18 - 40 yaşları arasında 42 kişi üzerinde gerçekleştirdikleri incelemeler sonucunda, alfa-aktinin-3 eksikliği olan kişilerin iskelet kaslarının büyük oranda lifler içerdiğini gösterdi. Bu şekilde bu kişilerin soğuk karşısında enerjilerini daha verimli kullanabildikleri anlaşıldı. Araştırma ekibinin paylaştığı verilere göre, dünya üzerinde 1.5 milyar insanda alfa-aktinin-3 eksikliği var, diğer bir deyişle insanların 5'te 1'i soğuğa karşı daha dayanıklı.

Bunun sebebi ise bu kişilerde soğuk karşısında doğrudan titreme refleksine sebep olan hızlı kasılan liflerin kullanılması yerine temel kasılmayı artırarak ısı üretilmesini sağlayan yavaş kasılan liflerin kullanılması.

Alfa-aktinin-3 eksikliği egzersize verilen tepkide de değişikliklere sebep oluyor:

Araştırmada aynı zamanda alfa-aktinin-3 eksikliğinin egzersiz üzerindeki etkisi de değerlendirildi. Buna göre alfa-aktinin-3 eksikliği olan kişiler dayanıklılık gerektiren egzersizlerde çok daha başarılı olma eğilimi gösterirken, güç gerektiren egzersizlerde görece daha dayanıksız oluyorlar.