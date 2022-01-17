Bazı İnsanların COVID-19'u Nasıl Hafif Atlattığı Açıklandı

Bir grup bilim insanı, COVID-19'un ağır atlatılmasını engelleyen bir genin insanlarda zaten bulunduğunu tespit etti. Henüz daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyan uzmanlar, bu gen dizisi ile hastalığın sıradan bir soğuk algınlığı gibi atlatılmasını sağlayabileceklerini düşünüyorlar.

2019 yılından beri hayatımızı esir alan koronavirüs pandemisi, bilim dünyasını da hareketlendirdi. Uzmanlar, salgının ilk günlerinden beri bu hastalığın engellenebilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu konuda başta aşı olmak üzere çeşitli koruma ve tedavi yöntemleri de geliştirildi. Ancak VA Boston Healthcare bünyesinde çalışmalarını sürdüren uzmanlar, eşi benzeri görülmemiş bir keşif yaptılar.

Bilim insanları, 2020'den beri hastalığa yakalanmış bazı bireylerin genleri üzerinde araştırma yaptılar. Onlara göre hastalığın bazılarını daha az, bazılarını daha fazla etkilemesinin nedeni gen olabilirdi. Yapılan son incelemeler, insanlarda yer alan bir gen dizisinin COVID-19'un şiddetli geçirilmesini engelleyebileceğini ortaya koydu. Hala çok fazla bilinmez olsa da yapılacak çalışmalar, pandeminin sona ermesini sağlayabilir gibi görünüyor.

Genin hastalık üzerindeki etkisi yüzde 23

2020'de Avrupa'daki vakalar üzerinde incelemeler yapan uzmanlar, OAS1/2/3 gen kümesinde yer alan bir dizinin, antiviral hastalıklara karşı etkili olduğunu tespit etti. Bu gen dizisini COVID-19'la ilişkilendiren uzmanlar, gen dizisinin hastalığın ağır atlatılmasını yüzde 23 engellediğini ortaya koydular. Çalışmayı derinleştiren ve Avrupalı insanlara olarak Afrikalı insanları da incelemeye alan bilim insanları, söz konusu gen dizisini tam olarak tespit etmeyi başardı. "rs10774671" isimli gen, koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışları önemli ölçüde engelliyordu. Gen, Avrupalı kişilerde "rs10774671 G" isimli bir varyanta sahipti ve aynı işlevi görüyordu.

Bilim insanları, tespit edilen gen ve varyantlarının Neandertaller döneminden ve hatta çok daha öncesinden kalan bir miras olduğunu ifade ediyorlar. Yani aslında koronavirüsten korunmamızı sağlayacak olan şey, aslında içimizde. Ancak hala çok fazla çalışma yapılması ve gen dizisinin farklı popülasyonlarda bulunup bulunmadığının anlaşılması gerekiyor. Uzmanlar şimdi bunun üzerinde çalışırken genin tetiklenebilmesini sağlayan yeni bir tedavi yöntemi, insanların COVID-19'u sıradan bir soğuk algınlığı gibi atlamasını ve tedbirlere ihtiyaç duyulmamasını sağlayabilir...