Bazı Samsung Çalışanlarının Çin'in Casusu Olduğu Ortaya Çıktı: Kaybın Miktarı Dudak Uçuklattı!

Güney Kore'nin Samsung'a yönelik bir casusluk olayını incelediği dava sonuçlandı. Dava kapsamında bir grup Samsung çalışanının, bundan yıllar önce Çin için casusluk yaptığı tespit edildi. Olaya karışan kişiler tutuklanırken hem Samsung hem de Güney Kore, bu işten çok büyük zarar etti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili çok ilginç bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de görülen bir davada, şirketin bir grup eski çalışanına hapis cezası verilmesine hükmedildi. Üstelik söz konusu personeller casusluk suçlaması ile hapse gönderildiler. Gelin bu olayın detaylarına yakından bakalım.

Samsung ile Çin arasındaki casusluk soruşturması, 2016 yılında kurulan ChangXin Memory Technologies isimli bir firma üzerinden gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre şirketin Çinli kurucusu, Samsung yöneticilerinden birisini işe aldı. Bunun üzerine Samsung'un o yıllarda üzerinde çalıştığı 10 nm bellek teknolojisine yönelik sırları, Çinli firmaya transfer edildi.

Yüz milyarlarca dolar gelir elde edildi!

Güney Koreli haber kaynaklarının bildirdiğine göre gerçekleştirilen casusluk girişimi, eski Samsung çalışanları için yüz milyarlarca dolarlık gelir anlamına geldi. Tabii ChangXin Memory Technologies, elde ettiği gizli bilgiler sayesinde teknoloji açığını kapatmış oldu. Sektör kaynaklarına göre Samsung, bu olaydan 3,5 milyar dolar kaybetti. Güney Kore'nin total kaybı ise trilyon doların üzerinde.

Samsung'a yönelik casusluk girişiminde kaç eski personelin tutuklandığı belli değil. Ancak Güney Koreli yetkililer, firmanın yarı iletken üretiminin ülke açısından çok kritik olduğunu, hâl böyle olunca yaşanan olayın millî güvenlik meselesi olarak nitelendirildiğini söylüyorlar. Yani tutuklanan kişiler kolay kolay gün yüzü göremeyecek olsalar da Güney Kore, tarihindeki en büyük darbelerden birini yemiş oldu.