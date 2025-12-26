Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Bazı Samsung Çalışanlarının Çin'in Casusu Olduğu Ortaya Çıktı: Kaybın Miktarı Dudak Uçuklattı!

Güney Kore'nin Samsung'a yönelik bir casusluk olayını incelediği dava sonuçlandı. Dava kapsamında bir grup Samsung çalışanının, bundan yıllar önce Çin için casusluk yaptığı tespit edildi. Olaya karışan kişiler tutuklanırken hem Samsung hem de Güney Kore, bu işten çok büyük zarar etti.

Bazı Samsung Çalışanlarının Çin'in Casusu Olduğu Ortaya Çıktı: Kaybın Miktarı Dudak Uçuklattı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili çok ilginç bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de görülen bir davada, şirketin bir grup eski çalışanına hapis cezası verilmesine hükmedildi. Üstelik söz konusu personeller casusluk suçlaması ile hapse gönderildiler. Gelin bu olayın detaylarına yakından bakalım.

Samsung ile Çin arasındaki casusluk soruşturması, 2016 yılında kurulan ChangXin Memory Technologies isimli bir firma üzerinden gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre şirketin Çinli kurucusu, Samsung yöneticilerinden birisini işe aldı. Bunun üzerine Samsung'un o yıllarda üzerinde çalıştığı 10 nm bellek teknolojisine yönelik sırları, Çinli firmaya transfer edildi.

Yüz milyarlarca dolar gelir elde edildi!

Başlıksız-1

Güney Koreli haber kaynaklarının bildirdiğine göre gerçekleştirilen casusluk girişimi, eski Samsung çalışanları için yüz milyarlarca dolarlık gelir anlamına geldi. Tabii ChangXin Memory Technologies, elde ettiği gizli bilgiler sayesinde teknoloji açığını kapatmış oldu. Sektör kaynaklarına göre Samsung, bu olaydan 3,5 milyar dolar kaybetti. Güney Kore'nin total kaybı ise trilyon doların üzerinde.

Samsung, Bellek Krizi Nedeniyle Eski Nesil DDR4 Üretimini Uzattı! Samsung, Bellek Krizi Nedeniyle Eski Nesil DDR4 Üretimini Uzattı!

Samsung'a yönelik casusluk girişiminde kaç eski personelin tutuklandığı belli değil. Ancak Güney Koreli yetkililer, firmanın yarı iletken üretiminin ülke açısından çok kritik olduğunu, hâl böyle olunca yaşanan olayın millî güvenlik meselesi olarak nitelendirildiğini söylüyorlar. Yani tutuklanan kişiler kolay kolay gün yüzü göremeyecek olsalar da Güney Kore, tarihindeki en büyük darbelerden birini yemiş oldu.

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Kamera Teknolojilerinde Gerçek Devrim Kapıda: Bilim İnsanları, Lenssiz Görüntü Kaydedebilen Kamera Sensörü Geliştirdi!

Kamera Teknolojilerinde Gerçek Devrim Kapıda: Bilim İnsanları, Lenssiz Görüntü Kaydedebilen Kamera Sensörü Geliştirdi!

Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Tek Mekânda Geçmesine Rağmen İzlerken Bir Saniye Bile Sıkılmayacağınız Filmler

Tek Mekânda Geçmesine Rağmen İzlerken Bir Saniye Bile Sıkılmayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim