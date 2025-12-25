Samsung, Bellek Krizi Nedeniyle Eski Nesil DDR4 Üretimini Uzattı!

DDR5 RAM'lerde yaşanan devasa kriz, şirketlerin eski nesil belleklere yönelmesine neden oldu. Samsung, DDR4 bellek üretimini uzattı.

Son zamanlarda teknoloji dünyasını etkisi altına alan RAM krizi, şirketler için durumu iyice zorlaştırmaya başlamıştı. 2026 ve sonrasında da devam etmesi beklenen bu kriz, yapay zekâ nedeniyle oluşan yüksek talep nedeniyle RAM’lerde ciddi fiyat artışına ve belleklerde kıtlık yaşanmasına neden oluyordu. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden olan Samsung da bu krizden en çok etkilenen şirketler arasındaydı.

Güney Koreli teknoloji devinin RAM krizinin etkilerini azaltmak için nasıl hamleler yapacağı merakla beklenirken bugün yeni bilgiler geldi. Buna göre şirket, DDR5 RAM’lerde oluşan kriz nedeniyle eski nesil RAM’lere yönelmeye başlayacak.

DDR4 RAM üretimi uzatıldı

Digitimes tarafından bildirilen habere göre. DDR5’teki ciddi fiyat artışının ardından Samsung, bir önceki nesil bellek teknolojisi olan DDR4’e dönme kararı aldı. Öyle ki şirketin DDR4 RAM’lerinin üretimini uzattığı bildirildi. Normalde yakın zamanda bitmesi beklenirken yeni kararla birlikte bu belleklerin üretimi 2026 yılında da devam edecek.

Gelen bilgilere göre eski bileşenlerin satışları hâlâ yüksek seviyelerde devam ediyor. Samsung da kârını en üst seviyelerde tutmak için böyle bir karar almış. Ancak kararın bellek çiplerinin masraflarına pek etkisinin olması beklenmiyor. Yine de yeni kararın müşteriye sabit bir fiyattan istikrarlı bir DDR4 RAM tedariki sağlayacağını belirtmek gerek.

Bu yaklaşımı sergileyen tek şirket Samsung değil. Öyle ki sektörün bir diğer büyük oyuncusu diyebileceğimiz SK Hynix de DDR4 RAM üretimine devam edecekmiş. Tüm bunlar eski konfigürasyonlara sahip cihazların önümüzdeki dönemde yeniden yükselişe geçebileceğinin bir göstergesi. Ancak maalesef fiyatlar rekor seviyelerde kalmaya devam edecek. Krizin uzun bir süre daha devam etmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor.