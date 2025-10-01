Tümü Webekno
Turuncu iPhone 17 Pro Max ile Uyumlu Kulaklık İsteyenlere: Beats Powerbeats Fit Duyuruldu

Beats, spor odaklı yeni kulaklığı Powerbeats Fit’i tanıttı. Daha esnek tasarım ve yeni renklerle gelen model, 2 Ekim’de satışa çıkacak.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Apple çatısı altındaki Beats, 2021’de tanıttığı Beats Fit Pro’nun ardından yeni modeli Powerbeats Fit’i duyurdu. Spor odaklı tasarımıyla dikkat çeken kablosuz kulaklık 2 Ekim’de raflardaki yerini alacak.

Tasarımda köklü bir değişiklik olmasa da Powerbeats Fit, önceki modele göre yüzde 20 daha esnek kanatçıklarla geliyor. Bu sayede kulakta daha rahat bir kullanım sunarken, yüzde 17 küçültülen şarj kutusu da taşıması daha kolay hale gelmiş durumda. IPX4 sertifikasıyla kulaklık yine ter ve su sıçramalarına dayanıklı kalırken, artık kutu da aynı korumayı sağlıyor. Seriye eklenen turuncu ve pembe renkler ise modele çok daha canlı bir görünüm katıyor.

7 saate varan kullanım süresi ve toplam 30 saat pil ömrü

K1

Powerbeats Fit, selefi Beats Fit Pro’daki birçok özelliği koruyor. Apple’ın H1 çipinden güç alan kulaklık; Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses, dinamik kafa takibi, Adaptive EQ, şeffaflık modu ve aktif gürültü engelleme (ANC) gibi gelişmiş dinleme seçenekleri sunuyor. iOS kullanıcıları bu ayarlara doğrudan erişebilirken, Android tarafında ise aynı işlevler özel Beats uygulaması üzerinden kullanılabiliyor.

K2

Pil ömründe herhangi bir değişiklik yok; ANC kapalıyken kulaklıklar 7 saate kadar kullanılabiliyor ve şarj kutusuyla birlikte toplam süre 30 saate çıkıyor. Gürültü engelleme açık olduğunda ise kullanım süresi 6 saate, kutuyla birlikte 24 saate düşüyor.

K

Powerbeats Fit; siyah, gri, turuncu ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacak. 200 dolarlık fiyat etiketiyle ön siparişleri başlayan yeni kulaklık modeli 2 Ekim’den itibaren raflarda yerini alacak.

Kablosuz Kulaklık

