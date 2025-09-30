Tümü Webekno
Modüler Kulaküstü Kulaklık Nothing CMF Headphone Pro Tanıtıldı

Nothing’in alt markası CMF, Headphone Pro modelini tanıttı. Modüler tasarımı, 40 dB gürültü engellemesi ve 100 saatlik pil ömrüyle karşımıza çıkıyor.

Modüler Kulaküstü Kulaklık Nothing CMF Headphone Pro Tanıtıldı
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Nothing’in alt markası CMF, yeni kulaküstü kulaklığı Headphone Pro’yu tanıttı. Modüler tasarımı sayesinde farklı renklerde kulak yastıklarıyla kişiselleştirilebilen model, uzun pil ömrü ve güçlü gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkıyor. Tasarımıyla dikkat çekerken fiyatıyla da erişilebilir bir seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

CMF Headphone Pro, markanın sade ve minimalist tasarım çizgisini taşıyor. Kulaklığın en dikkat çekici yanı ise değiştirilebilir kulak yastıkları sayesinde farklı renk kombinasyonlarıyla kişiselleştirilebilmesi. Bunun yanında kulaklıkta sadece klasik kontrol tuşları değil, aynı zamanda “Energy Slider” adı verilen özel bir kaydırıcı da bulunuyor. Bu kaydırıcı sayesinde bas ve tiz ayarlarını anında değiştirmek mümkün oluyor.

Nothing CMF Headphone Pro özellikleri

cmf-headphone-pro-hellgrau

Kulaklıkta ses seviyesi için özel bir tekerlek, ANC ve müzik kontrolü için tuşlar bulunuyor. ChatGPT entegrasyonu için özelleştirilebilir bir buton da mevcut. 40 mm dinamik sürücüler, 3 mikrofonlu ENC sistemi ve rüzgâr sesini azaltan özel bir ağ yapısı ile 40 dB’ye kadar aktif gürültü engelleme ve şeffaflık modu sunuluyor.

Nothing CMF Headphone Pro teknik özellikleri

Nothings-CMF-Headphone-Pro

  • 40 mm dinamik sürücüler
  • 40 dB aktif gürültü engelleme (ANC)
  • 3 mikrofonlu ENC sistemi + rüzgâr sesi azaltıcı ağ yapısı
  • Energy Slider (bas ve tiz ayarı)
  • Ses seviyesi kontrol tekerleği ve fiziksel tuşlar
  • ChatGPT entegrasyonu için özelleştirilebilir buton
  • Bluetooth 5.4 bağlantı desteği
  • AAC, SBC ve LDAC ses kodekleri desteği
  • Düşük gecikme modu
  • IPX2 su sıçramasına karşı dayanıklılık
  • Çift cihaz bağlantısı
  • Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair desteği
  • Pil ömrü: ANC kapalı 100 saat / ANC açık 50 saat
  • 5 dakikalık hızlı şarj ile 5 saat kullanım

CMF Headphone Pro, Açık Yeşil, Açık Gri ve Koyu Gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. 7 Ekim 2025’ten itibaren ABD ve Avrupa’da** satışa çıkacak modelin fiyatı** ise her iki bölgede de 99 dolar ya da 99 euro olarak açıklandı.

Kablosuz Kulaklık

