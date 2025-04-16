Apple’ın Beats markası, dayanıklı dış kaplamaya sahip ve çeşitli cihazlarla uyumlu yeni USB kablo koleksiyonunu tanıttı.

Apple'ın sahip olduğu Beats markası bu kez karşımıza biraz farklı bir ürünle çıktı: USB-C kablolar. Beats artık yalnızca kulaklık değil, renkli ve farklı uç seçeneklerine sahip şarj kabloları da satıyor. Üstelik bugün itibarıyla raflardaki yerlerini aldılar.

Yeni Beats kablolar, üç farklı uç seçeneğiyle geliyor: USB-C - USB-C, USB-A - USB-C ve tabii ki iPhone kullanıcıları için USB-C - Lightning versiyonu da var.

Hem iPhone hem android ile uyumlu

Beats, kablolarını 1,5 metre ve 20 santimetre olmak üzere iki farklı uzunluk seçeneğiyle satışa sundu. Renk yelpazesinde siyah (Bolt Black), taş grisi (Surge Stone), lacivert (Nitro Navy) ve kırmızı (Rapid Red) yer aldı. Şirket, kırmızı renkli bazı modellerin yaz aylarında piyasaya çıkacağını da duyurdu. Apple tarafından tasarlanan kabloların, aşınmalara karşı dayanıklı özel bir dış kaplamayla üretildiği açıklandı. Ayrıca, bükülmenin sık yaşandığı uç kısımlarda ekstra güçlendirme uygulandığı belirtildi.

USB-C - USB-C kablosunun hem Apple hem de Android cihazlarla uyumlu çalıştığı ve 60 watt’a kadar şarj desteği sunduğu bilgisi paylaşıldı. USB-A - USB-C kablosu, belirli iPhone ve iPad modellerinde 15 watt’a kadar hızlı şarj imkânı sağlarken; USB-C - Lightning modeli de iOS ve iPadOS cihazlarla uyumlu çalışıyor. Tüm kabloların veri aktarım hızı USB 2.0 seviyesinde.

Fiyat bilgileri ise şu şekilde paylaşıldı: