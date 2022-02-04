En dikkat çeken WhatsApp alternatiflerinden biri olarak görülen Telegram mesajlaşma uygulamasının en sevilen özelliği ise kanallardır. Pek çok farklı kişi ile ilginizi çekecek konular üzerinde konuşabileceğiniz ve fikir alışverişi yapabileceğiniz Telegram kanallarına ve özelliklerine yakından bakalım.

Meta, eski adıyla Facebook şirketinin adının karıştığı pek çok skandal nedeniyle kullanıcılar alternatif sosyal medya platformlarına ve mesajlaşma uygulamalarına yönelmeye başladı. Bunlar arasında en dikkat çeken ise Telegram. Telegram, en önemli WhatsApp alternatifi olarak görülüyor çünkü hem nedense daha güvenli kabul ediliyor hem de farklı mesajlaşma uygulamalarında olmayan özellikler sunuyor.

Telegram kanallar özelliği şüphesiz en sevilen özelliklerden bir tanesi. Telegram kanallarında binlerce kişilik gruplar oluşturuluyor ve aklınıza gelen - gelmeyen pek çok farklı konu üzerine sohbet ediliyor. Hatta bazılarında edineceğiniz bilgileri para verseniz bulamazsınız. Gelin ilginizi çekecek konuları konuşabileceğiniz, yeni insanlarla tanışarak fikir alışverişi yapabileceğiniz bazı Telegram kanallarına yakından bakalım.

İlginizi çekebilecek Telegram kanalları:

NFT kanalları; NFT Türkçe Sohbet Binance NFT Türkçe OpenSea Rarible Trading Telegram Metaverse Grubu

Yazılım kanalları; Yazılım Türk Kodlama Grubu PHP Türkiye Telegram Yazılım Sohbet Grubu GNU/Linux Türkiye Genel C / C++ Türkiye

Teknoloji kanalları; Webtekno Teknoloji Yardımlaşma Grubu Soptekno Derinden Teknoloji

2. el kanalları; 2. El Araba Alım-Satım Sahibinden Sıfır & İkinci El Rusya Türkiye Ticaret Grubu Satılık Ürünler

Kripto para kanalları; Telegram Bitcoin Kanalı BitcoinKripto Asistan Binance Global Türkçe Kripto Sözlük Piyasa Muhabbeti Telegram Kripto Para Grubu

Psikoloji kanalları; İnsan Psikolojisi ve Hastalıklar Psikoloji Telegram Kanalı Sanal Psikolog Telegram Grubu

Motivasyon ve girişimcilik kanalları; Telegram Motivasyon Grubu Günlük Motivasyon Telegram Girişimcilik Grubu Girişimzel MM Girişimcilik

Kitap kanalları; Alıntılar Telegram Kitap Kanalı Okuma Evi Biryudumkitap Dijital Kitap Arşivi



Telegram NFT kanalları:

Son zamanların en popüler dijital sanat eseri olarak görülen NFT, öyle görünüyor ki geleceği de şekillendirecek. NFT hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, üreticilerle tanışmak, geleceği üzerinde bilgi sahibi olmak ve bu sistemin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için Telegram NFT kanallarına katılabilirsiniz.

Telegram yazılım kanalları:

Artık tartışılacak yanı kalmadı; yazılım dünyası hem bugünü hem de geleceği şekillendiriyor. Eğer bu dünyaya yeni adım atacaksanız ya da usta bir yazılımcıysanız Telegram yazılım kanallarına mutlaka katılmalısınız. Bu kanallarda hem piyasadaki yeni gelişmeler konuşuluyor hem de var olan sistemler üzerine özel tartışmalar yapılır.

Telegram teknoloji kanalları:

Şu an bu yazıyı okuyor olduğunuza göre zaten teknoloji ile ilgilisiniz demektir. Bu ilginizi bir adım daha ileri taşımak için Telegram teknoloji kanallarına katılabilirsiniz. Bu tür kanallarda en güncel teknolojik gelişmeleri takip edebilir, farklı insanların fikirlerini öğrenebilir ve çok daha önemlisi, uzman görüşlerini duyabilirsiniz.

Telegram 2. el kanalları:

2. el dünyası maalesef epey karışık. Güncel gelişmeleri takip etmezseniz dolandırılmanız işten bile değil. Bu dünya hakkında bilgi sahibi olmak için Telegram 2. el kanallarına katılın. Bu kanallarda hem ikinci el satıcıları hem de ikinci el alıcıları buluşuyor ve hem piyasa hakkında konuşuyor hem de yeni fırsatlar yakalıyorlar.

Telegram kripto para kanalları:

Geleceğin finans sistemi olarak görülen kripto para dünyası hakkında hala pek çok kişinin yeterince bilgisi yok ve bu nedenle dolandırılan çok. Kulaktan dolma bilgilerle hareket ederek zaten az olan paranızdan da olmayın. Telegram kripto para kanallarına katılarak bu yeni sistem hakkında daha fazla bilgi edinin ve sakın bunları bir yatırım tavsiyesi olarak görmeyin.

Telegram psikoloji kanalları:

Öncelikle belirtelim, eğer gerçekten büyük bir psikolojik sorun yaşadığınızı hissediyorsanız mutlaka bir uzmana danışın. Ancak daha küçük sıkıntılar yaşıyor, birileriyle konuşmak istiyor ve farklı fikirler duymak istiyorsanız Telegram psikoloji kanallarına katılabilirsiniz. Unutmayın, bu tür kanallar çoğu zaman eğlence ve bilgilendirme amaçlıdır.

Telegram motivasyon ve girişimcilik kanalları:

Son yıllarda hepimiz bir motive olmak istiyor ve yeni girişimcilik fikirleri bulmak istiyoruz. Kendi kendinize düşünerek işin içinden çıkamıyorsanız Telegram motivasyon ve girişimcilik kanallarına katılan. Burada sizin gibi düşünen insanlarla tanışabilir, farklı görüşlerle aydınlanabilir ve daha önce hiç aklınıza gelmeyen fikirlerle karşılaşabilirsiniz.

Telegram kitap kanalları:

Kitap okumak, belki de bir insanın tek başına yapabileceği en verimli aktivitedir. Ancak kitaplar, sosyalleşmenize engel değildir. Telegram kitap kanallarına katılarak sizin gibi kitapseverlerle tanışabilir, kitaplar üzerine tartışabilir ve daha önce adını bile duymadığınız yazarlar ve kitaplarla karşılaşabilirsiniz.

En dikkat çeken WhatsApp alternatifi olarak kabul edilen Telegram’da katılabileceğiniz kanalları listeledik ve bu Telegram kanallarının öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Bu tür kanallarda yabancı kişilerle konuşurken dikkatli olmayı lütfen ihmal etmeyin.