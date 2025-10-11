Tümü Webekno
Kalemi Gerçek Gibi Full Paket Tablet - Huawei Matepad 12X 2025 İnceleme

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Huawei'nin 2025 model tabletlerinden Matepad X 12'yi yaklaşık 2 haftalık kullanım sonunda değerlendirdiğimiz bu videoda tabletin iyisiyle kötüsüyle tüm özelliklerini açıklıyoruz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

Huawei MatePad 12X, yalnızca 5,9 mm kalınlığı ve 555 gram ağırlığıyla dikkat çeken bir tablet. Alüminyum gövdesi hem dayanıklı hem de premium bir his veriyor. Kenar tasarımı Mate serisinin minimalist çizgisini korurken, arka panelde tek bir kamera modülüyle sade bir görünüm tercih edilmiş.

MatePad 12X’in en iddialı yönü PaperMatte ekran teknolojisi. Bu özel kaplama, yansımaları ciddi ölçüde azaltırken, M-Pencil kalemle not alırken gerçek bir kâğıt hissi yaratıyor. Ekran, çizim yapan kullanıcılar için düşük yansıma ve doğal sürtünme hissiyle büyük fark yaratıyor. Ancak panelin OLED olmaması, kontrast ve siyah seviyelerinde ufak bir dezavantaj oluşturuyor.

Huawei’nin yeni nesil Kirin T92 işlemcisi, 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile birleşerek günlük kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sunuyor. Çoklu görev, not alma, sunum hazırlama veya video düzenleme gibi işlerde cihaz hiç zorlanmıyor. Oyun tarafında da popüler mobil oyunları yüksek ayarlarda sorunsuz çalıştırabiliyor, ancak GPU performansı rakip Snapdragon tabletlerin biraz gerisinde.

Yeni M-Pencil Pro kalemi, basınç hassasiyeti, eğim algılama ve kısayol menüleriyle profesyonel çizim veya not alma deneyimi sunuyor. Kalem manyetik olarak tablete tutunup kablosuz şarj oluyor. Ayrıca manyetik klavye ile birleştiğinde MatePad 12X, tam bir mini dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Çoklu pencere yönetimi ve bölünmüş ekran modları, HarmonyOS’in en olgun hâllerinden birini sergiliyor.

MatePad 12X, HarmonyOS 4.3 ile geliyor. Huawei’nin ekosistemiyle kusursuz biçimde senkronize çalışıyor:

  • Telefon ve tablet arasında anlık dosya aktarımı
  • Cihazlar arası ekran paylaşımı
  • Huawei Notes, GoPaint gibi optimize uygulamalar

Yalnızca önemli bir kısıtlama var: Google servisleri yerleşik olarak gelmiyor. Ancak AppGallery, Petal Search veya GBox aracılığıyla çoğu Google uygulaması sorunsuz çalıştırılabiliyor.

Huawei

