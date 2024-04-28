Apple'ın Beats markası altında 2 yeni kablosuz kulaklık tanıtacağı ortaya çıktı. İddialara göre bu kulaklıklarla 30 Nisan'da tanışacağız. Peki Apple'ın yeni kulaklıkları neler sunacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, 30 Nisan Salı günü yepyeni kulaklıklar tanıtacağı iddia edildi. Ayrıca bu kulaklıkların teknik özellikleri ve tanıtım videoları da sızdırıldı.

Edinilen bilgilere göre Apple, 30 Nisan'da Beats Solo Buds ile Beats Solo 4 isimli yeni kulaklıklarını tanıtacak. Beats Solo Buds, kulak içi kulaklık, Solo 4 ise kafa üstü kulaklık olarak karşımıza çıkacak.

Karşınızda Beats Solo 4

Android Headlines'ın yayımladığı özel habere göre Beats Solo 4, önceki modele kıyasla daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. Bu kablosuz kulaküstü kulaklıkta uzamsal ses ve dinamik kafa takibi gibi özellikler bulunacak. Ayrıca bu kulaklıklar, 50 saate varan batarya ömrü sunacak. Kullanıcılar, bluetooth 3,5 mm jack girişi veya USB Type-C ile kablosuz kulaklıklarını diğer cihazlara bağlayabilecek. USB Type-C bağlantısı, kayıpsız ses desteği sunacak.

Beats Solo 4 için hazırlanan tanıtım videosu:

Edinilen bilgilere göre Beats Solo 4, 2 Mayıs itibarıyla piyasaya sürülecek. Bu kablosuz kulaklığın fiyatı, 199 dolar olacak. Tüketiciler, Beats Solo 4'e siyah, mavi ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sahip olabilecekler.

Ve Beats Solo Buds

Android Headlines'ın iddiasına göre Beats Solo Buds, Apple'ın bugüne kadar sattığı en ucuz kulaklık olarak tarihe geçecek. Bu bağlamda; Beats Solo Buds'ın fiyatı 79,99 dolar olacak ve haziran ayında piyasaya sürülecek. Siyah, gri, kırmızı ve mor olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip olacak kablosuz kulaklık, kutusundan 4 farklı boyutta kulaklık ucuyla gelecek.

Beats Solo Buds için hazırlanan tanıtım videosu:

Beats Solo Buds, 18 saate varan batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca bu kablosuz kulaklıkta algoritma tabanlı gürültü engelleme özelliği bulunacak. Çift katmanlı dönüştürücülere sahip olan sürücü ise yüksek ses kalitesi sunacak.