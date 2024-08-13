Bebeklerin, yetişkin bir insana göre çok fazla kusma eğiliminde olduğuna muhakkak şahit olmuşuzdur. Peki neden bir bebek bu kadar çok kusuyor?

Yemek yediği andan, yattığı ana kadar… Ani bir hareketle midesindeki her şeyi bir kusmukla dışarı saçıyorlar.

Üstelik bu refleksin ne zaman geleceğini de asla kestiremiyoruz!

Bebeklerin kusma eğilimi, yetişkinlerden oldukça farklı işliyor ve çeşitli nedenlere dayanıyor.

Öncelikle bebeklerde kusmanın oldukça normal olduğunu belirtmemiz gerek. Fakat bu problem sık sık devam ediyorsa potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğini de atlamamalıyız.

Yeni doğan bebeklerde, mide ile yemek borusu arasındaki sfinkter kası henüz tam olarak gelişmemiştir. Dolayısıyla bebekler, yedikleri yiyecekleri sık sık çıkarıyorlar. Genellikle ilk aylarda görülen bu kusmalar, bebeklerin sindirim sisteminin henüz olgunlaşmamış olmasından kaynaklanıyor.

Bu tür kusmalar bebek büyüdükçe sindirim sistemi olgunlaştığı için azalır.

Peki devam eden kusmalar neyin nesi olabilir?

Bebekler, yedikleri yiyeceklerin bir kısmını kusma şeklinde değil; tükürme refleksi olarak çıkarabilirler. Bu, mukus ve tükürüğün yiyeceklerle karışmasından kaynaklanıyor. Fazla beslenme, hazımsızlık, yanlış pozisyonda beslenme veya gaz çıkarmama gibi durumlar tükürme refleksine neden olabilir.

Gastroözofageal reflü de bebeklerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ve mide ile yemek borusu arasındaki kasın zayıflaması sonucu meydana gelir. Besinler mideye gitmek yerine ağza geri kaçabilir ve bu da kusmaya yol açar.

Fışkırarak kusma ise genelde farklı durumlarla ilişkili.

Bebeklerin fışkırarak kusması, genellikle mide-bağırsak tıkanıklığı, süt alerjisi veya amniyos sıvısının fazla yutulması gibi durumlarla alakalıdır. Pilorstenoz olarak bilinen ve mide ile on iki parmak bağırsağı arasındaki darlığın neden olduğu tıkanma da bebeklerde fışkırarak kusmaya yol açabilir.

Genelde bebeklerin kusması normal olarak görülse de bu tür durumlar, ciddi sağlık sorunları oluşturmaması adına bir uzman tarafından teşhis edilip tedavi edilmelidir.

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