beIN SPORTS'un 'Korsan Yayın' Reklamı Yeniden Gündemde

beIN SPORTS'un haziran ayında yayınladığı bir reklam filmi, yayınlanmasının üzerinden aylar geçtikten sonra yeniden gündeme geldi. Futbol müsabakalarını seyirci ile buluşturan yayıncı kuruluşun futbol tutkunlarına önce hırsız deyip sonra da hizmet almasını söylemesi, vatandaşları kızdırmaya devam ediyor.

Türkiye'de oynanan futbol müsabakalarının yayın haklarını elinde tutan beIN SPORTS, haziran ayı içinde bir reklam filmi yayınlamış, tepkilerin odak noktasına oturmuştu. Şirket bu reklam filminde korsan yayınlara dikkat çekerken, sınırı biraz aşmıştı. Son günlerde özellikle de Ekşi Sözlük kullanıcılarının yeniden tartışmaya başladıkları mesele, beIN SPORTS'un o reklamını yeniden akıllara getirdi.

beIN SPORTS tarafından hazırlanan reklam filminde, müsabakaları korsan yayınlar üzerinden izleyen futbol tutkunlarına açıkça "hırsız" deniyor. Aynı filmin devamında tüketiciler parasıyla hizmet almaya teşvik ediliyor. Yani beIN SPORTS bu reklamda önce insanlara hırsız diyor, ardından da bu hırsızları beIN SPORTS almaya çağırıyor. İşte bu itham, ülkemizdeki futbolseverler tarafından eleştirilmeye devam ediyor.

İşte beIN SPORTS tarafından yayınlanan o reklam filmi

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere aslında verilmek istenen mesaj doğru. Korsan yayın izleme ve izlettirmenin bir suç olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak mesajın sunuluş şeklinde ciddi bir problem var. Çünkü korsan yayın izleyen futbol tutkunlarına hırsız deniyor. İşte böylesi bir itham, reklam filminin üzerinden aylar geçmesine rağmen unutulmadı. İnsanlar bugün bile, söz konusu reklam filmi nedeniyle beIN SPORTS'u eleştiriyorlar.

İşte bir Ekşi Sözlük kullanıcısının olayı özetlediği paylaşım

Bazı kullanıcılar ise fiyatların yüksekliğinden şikayetçi

Not: beIN SPORTS aboneliği alabilmek için ya Digiturk sahibi olmanız ya da beIN Connect hizmetinden faydalanmak gerekiyor. Bu bağlamda Digiturk'un "Taraftar Paketleri" isimli aboneliği aylık 124 TL, "Sporun Yıldızı" paketi ise aylık 154 TL'den satın alınabiliyor. Öte yandan; beIN Connect aboneliklerine baktığımız zaman ise sadece 1 aylık paketin 86 TL, Avantajlı Taraftar Paketinin 199 TL, Avantajlı Sezonluk Paket'in 329 TL ve Sezonluk Paket'in de 392 TL olduğunu görmekteyiz. Yani fiyatlar, gerçekten de pek ucuz sayılmaz.

Bazı kullanıcılara göre beIN SPORTS, pek de masum bir kuruluş değil

Peki sizin bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? beIN SPORTS tarafından hazırlanan ve üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen yeniden gündeme gelen reklam filmiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı, editör onayından geçebilecek şekilde bekliyoruz...