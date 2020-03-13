beIN Sports'un, Türkiye’deki Maç Yayınları Şifresiz Olabilir

Habertürk'ten İbrahim Yıldız, BeIN Sports'un futbol maçlarını şifresiz olarak yayınlayabileceğini iddia etti. Habertürk'te yer alan bir habere göre BeIN Sports yetkilileri şu sıralar yeni bir karar üzerinde tartışıyorlar. Karar, futbolseverleri sevindirecek cinsten olacak gibi görünüyor.

Corona virüsüne karşı ciddi bir mücadele sürdürmeye çalışan Türkiye, dün akşam itibarıyla virüse karşı aldığı önlemleri artırdı. Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde tüm okulların 16 Mart itibarıyla iptal edildiğinden ve ülke genelindeki tüm futbol maçlarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olacağından bahsetmiştik. Şimdiyse özellikle futbolseverleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme ile karşınızdayız.

Futbol maçlarının seyircisiz oynanacak olması, ülkemizdeki futbolseverlerin uzunca bir süre boyunca stadyumlardan uzak kalacağı anlamına geliyor. Ayrıca ülkemizdeki futbol maçları BeIN Sports aracılığıyla ve ücretli olarak yayınlanıyor. Yani ilerleyen günlerde seyircisiz oynanacak olan maçlar için pek çok vatandaş maç yayını yapan kahvehanelere akın etme ihtimali oluşturuyor. Bu da Corona virüsünden korunmaya çalıştığımız şu günlerde ciddi bir risk oluşturacak.

Maç izlemek için bir araya gelecek insanlar, virüsün yayılması için uygun ortam oluşturuyor

Habertürk'ten İbrahim Yıldız'ın haberine göre BeIN Sports yetkilileri şu sıralar, maçların şifresiz olarak yayınlanma ihtimalini konuşuyorlar. Şu an için resmi bir açıklama yok ancak Yıldız, yetkililerin bu konuyla ilgili görüşlerini bildirdiklerini ve bir karar almak üzere olduklarını söylüyor. Ayrıca başka ülkelerde benzer durumların yaşanması ve yayıncı kuruluşların söz konusu maçları şifresi olarak yayınlaması da BeIN Sports'un benzer bir uygulama yapacağını düşündürüyor.

Yıldız'ın iddialarına göre BeIN Sports, bugün gün içerisinde nihai kararını verecek. Hatta alınan bu karar, bu hafta sonu oynanacak maçları da kapsayacak. Ayrıca böyle bir talebin, Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla da BeIN Sports'a iletilebileceği konuşuluyor. Önümüzdeki saatler, Türkiye'nin futbolu için büyük olaylara gebeymiş gibi görünüyor.