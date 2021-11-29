Rapçi Ben Fero, Yayıncılık Yapmaya Başlayacağını Duyurdu

Bir dönem çıkardığı şarkılarla oldukça popüler hale gelen ve milyonlarca dinlenen Ben Fero, paylaştığı bir Instagram hikayesi ile yayıncılık yapmaya başlayacağını duyurdu.

Ben Fero adıyla tanıdığımız ve bir dönem oldukça popüler şarkılarıyla özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören rapçi Ferhat Yılmaz, bugün oyun sever takipçilerini memnun edecek bir açıklama yaptı. Yılmaz, yakında yayıncılık yapmaya başlayacağını duyurdu.

Resmi Instagram hesabından yaptığı bir hikaye paylaşımı ile kararını açıklayan Yılmaz, paylaşımında hangi oyunları oynayacağını ve yayınlarında izleyicileri ne gibi içeriklerin bekleyeceğini de söyledi. Yılmaz, 'iyi seviyede oyunculuk izlemek isteyenleri' yayınlarını izlemeye davet etti.

GTA V ve NBA 2K ile başlayacak:

Ferhat Yılmaz, yeni yılda başlayacağını söylediği yayın hayatına GTA V ve NBA 2K oynayarak giriş yapacağını söyledi. İlerleyen süreçle ilgili planlarından da bahseden Yılmaz, idman, basketbol maçı gibi çeşitli içeriklerle de yayınlarını genişleteceğini söyledi.

'Boş ergen muhabbet değil ileri seviye oyunculuk' izlemek isteyen herkesi yayınlarını izlemeye beklediğini söyleyen Yılmaz, özellikle GTA V'i yakalayamamış takipçilerine seslendi. Far Cry, Hitman gibi oyunların da sevdiği oyunlar arasında yer aldığını söyleyen Yılmaz, yayın işini 'her şeyi yaptığı gibi full fokus' yapacağını söyledi. Yılmaz, yayıncılık yapacağı platforma ise henüz karar vermediğini belirtti.