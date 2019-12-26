Uzun yıllar boyunca canlı oyun yayınında birinciliği kimseye kaptırmayan Twitch, bu özelliğini kaybediyor. Popüler oyuncu “Ninja”nın Mixer ile imzaladığı anlaşma, bunun en önemli nedeni olarak görülüyor.

Twitch, uzun bir süre boyunca canlı oyun streaming platformu olarak liderliği kimseye kaptırmamıştı. Amazon’un platformu olan Twitch, gerçek zamanlı olarak çok sayıda yayıncıyı ve izleyiciyi bir araya getiriyor, onların birbiriyle sohbet etmesine ve bağış yapmasına olanak veriyor. Tam zamanlı streamerlar için başka bir platforma geçiş yapmak ekonomik olarak intihar demekti.

Ancak 1 Ağustos’ta, Batı’daki en popüler ve tanınmış oyuncu, Tyler “Ninja” Blevins, Microsoft’un rakip platformu Mixer ile bir streaming anlaşması imzaladı. Streamingin köklerine döneceğini söyleyen Ninja, tüm takipçilerini yeni platforma beklediğini söylemişti.

Yakın zamanda YouTuber Brian Davis'in The True Geordie Podcast programına konuk olan Ninja, Twitch ile devam etmeye çalıştığını, sekiz ay boyunca şirketle müzakere ettiğini, biraz daha fazla özgürlük istediğini, ancak başarısız olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Mixer ile görüşmelere başlayan Ninja’nın ekibi, iki hafta içerisinde anlaşma sağladı. Anlaşmanın içeriği açıklanmasa da, değerinin 50 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Başka streamerlar da Twitch'i terk ediyor

Twitch’in tek bir streamerı kaybetmesinin ölüm fermanı anlamına gelmeyeceği açıktı. Ancak platform, Ninja’nın kanalını diğer Fortnite streamerlarına önermeye başlayınca işler daha da kötüye gitti. Adidas ve Red Bull sponsorluğundaki streamer için bardağı taşıran son damla, eski kanalından pornografik içerik yayınlanmasıydı. Twitch CEO’su Emmett Shear, içerik nedeniyle Ninja’dan özür diledi. Blevins transferinin ardından aylık 6 dolara üyelik kampanyası da başlatan Mixer, Blevins’in ilk haftasında 1 milyonun üzerinde yeni kullanıcı elde etti.

Ninja’dan sonra, Ekim ayında Loaded isimli yetenek ajansıyla çalışan Michael "Shroud" Grzesiek de Mixer ile anlaşma imzaladı. Rapper Offset geçen ay Caffeine streaming platformuyla anlaşırken, Cory "King Gothalion" Michael Mixer’a katıldı ve Fortnite güç merkezi Lachlan Ross Power YouTube Gaming ile sözleşme imzaladı.

Yüksek profilli streamerların kendi değerlerinin farkına vardığı görülüyor. Twitch’in kendi platformunu destekleyecek, izleyicileri ve reklamcıları çekecek yaratıcılara ihtiyaç duyduğu da görülüyor. Twitch ise yaratıcıları sürülerin içerisinde bırakıyor. Twitch’ten kopuşlar streamerların rakip platformların teklif ettiği paralarla ilgilendiğini gösteriyor. Özel ödemeler, streamerlar üzerindeki her gün içerik üretme baskısını hafifletiyor. Yetenek ajansı N3RDFUSION’un CEO’su Devin Nash, streamerların yalnızca para için Twitch’ten ayrılmadığını, aynı zamanda para kazanmanın yollarını da değiştirdiklerini söylüyor.

İzleyicilerden bazıları mutsuz

Mali güvence, streamerlara vlog, podcast gibi yeni içeriklerle deney yapma imkanları da sağlıyor. Böylece streamerlar, aylık ücretlerine edeceği etkiyi düşünmeden anaakım bir “ünlü” olmaya çalışabiliyorlar.

Kasım ayında da Twitch’ten daha fazla streamer ayrılmaya devam etti. Jack "CouRage" Dunlop YouTube Gaming ile anlaşırken, 13 yaşındaki duyma engelli Fortnite profesyoneli Soleil "Ewok" Wheeler, Mixer ile anlaştı.

Ancak çok sayıda canlı streaming hayranı bu gidişattan memnun değil. Kimisi Twitch’e alternatif olarak görülen büyük teknoloji şirketlerinden nefret ederken, bazıları Mixer, Facebook ve YouTube gibi platformların daha düşük kullanıcı deneyimi yaşattığını düşünüyor.

Rekabet artıyor

Twitch’in 2019’un üçüncü çeyreğindeki toplam izleyici pastasındaki oranı yüzde 75,6 iken, Mixer’in yalnızca yüzde 3,2 idi. Ninja’nın Twitch’teki izleyici sayısı 30 bin iken, Mixer’de bu sayı 10 bin civarı. Ninja, Mixer’ın toplam izleyicideki payı düşünüldüğünde, bu rakamların çok iyi olduğunu düşünüyor.

Bazı yüksek profilli streamerlar Twitch’ten ayrıldıktan sonra çok sayıda izleyici kaybetse de, kullanıcıların daha küçük topluluklar tercih etmesinde iyi bir yan olabilir. Streamerlarla birlikte platform değiştiren izleyiciler, mali destek vermeye daha yatkın hayran kitlesini oluşturuyor.

Diğer streaming platformları, Twitch ile rekabet edebilmek için başka platformlarla ortaklaşıyor. Örneğin Microsoft, Mixer’i Xbox, Game Pass ve xCloud ile iç içe geçiren ekosistemler yaratıyor. 2017’deki kuruluşundan bu yana Mixer’in kullanıcı sayısı 30 milyonu geçti. Her ay toplam içerik izlenme sayısı ise neredeyse 17 katına çıktı.

Kullanıcıların Twitch’i terk etmesinin başka gerekçeleri de var. Bazıları, platformu yöneten insanlar tarafından görmezden gelindiğini düşünüyor. Bazı kullanıcılar, moderasyon kurallarından ve kararlarından memnun değil. Ayrıca rakip platformların, daha önce yapılmamış hayır etkinlikleri, düzenli konuk alımları ve diğer projelere de yardımcı olacağı düşünülüyor.

Twitch hâlâ sektörün lideri olsa da, Mixer, Facebook Gaming, YouTube Gaming ve Caffeine gibi platformlarla rekabet edebilmek için çalışmak zorunda.