Benedict Cumberbatch, yılbaşı etkinlikleri ile World of Tanks'a geliyor

Benedict Cumberbatch, World of Tanks’in tatil kampanyası “Holiday Ops 2026” için yayınlanan tanıtım videosunda başrolde yer aldı.

Dijital savaş oyunu World of Tanks, 2026 tatil kampanyası Holiday Ops için Benedict Cumberbatch ile iş birliğine gitti. Yayınlanan fragmanda ünlü oyuncu doğrudan yer alarak oyunculara etkinliğin temasını ve ödüllerini tanıtıyor.

Benedict Cumberbatch, Doctor Strange rolüyle tanınsa da bu kez tanklarla dolu bir dünyanın yüzü olarak karşımızda. Bu iş birliğiyle World of Tanks hem eski oyuncularını geri çekmeyi hem de yeni oyuncular kazanmayı hedefliyor.

Oyunun tatil kampanyası kapsamında özel görevler, temalı içerikler ve benzersiz kozmetikler sunulacak. Cumberbatch’in katılımı bu etkinliğe farklı bir hava katarken, oyun dünyası da yıldız isimlerle yapılan bu tür pazarlamaların gücünü bir kez daha gösteriyor.

World of Tanks daha önce de çeşitli tatil kampanyaları düzenlemişti, ancak bu yılki kampanya, Benedict Cumberbatch gibi global bir yıldızın katılımıyla şimdiye kadar ki en dikkat çekici tanıtımlardan biri oldu.