Benzinin Litre Fiyatında 58 Kuruşluk İndirim Yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk indirim yapıldığını açıkladı. İndirimle birlikte üç büyükşehirdeki pompa fiyatlarının ne olacağı da açıklandı.

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı devam ederken Türkiye’de her şeyin fiyatının çok kısa sürede ciddi bir şekilde arttığını gördük. Bu ürünler arasında elbette akaryakıt da yer alıyordu. Akaryakıt fiyatları, peşi sıra gelen zamlarla en sonunda 10 TL barajına kadar yaklaşmıştı. Geçtiğimiz hafta gelen 1 TL’lik zamla benzinin litre fiyatı 9,67’ye yükselmişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde akaryakıta bu büyük zammın ardından 90 kuruşluk büyük bir indirimin de geleceği söyleniyordu. Fakat EPGİS’in açıklamasıyla bu beklenti suya düştü. Dün, motorinin litre fiyatına 44 kuruşluk indirim yapıldı. Bugün yapılan açıklamayla da benzinin litre fiyatına 58 kuruşluk indirim yapıldığı duyuruldu.

Büyükşehirlerde litre fiyatı şu şekilde oldu:

Yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 58 kuruşluk indirim yapıldı. Böylelikle şu anda Ankara’da litresi ortalama 9,74 TL’den satılan benzinin fiyatı, 9,16’ya çekilmiş olacak. İstanbul’da 9,69’dan 9,11 TL’ye, İzmir’de de 9,76 TL’den 9,18 TL’ye çekilecek.