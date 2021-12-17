EPGİS'ten yeni bir zam açıklaması geldi. Benzine, motorine ve LPG'ye zam yapıldı. 18 Aralık itibarıyla geçerli olacak zam, pompa fiyatlarına yansıyacak...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), araç sahibi vatandaşların tüylerini ürperten bir açıklama yaptı. Artan dolar kuru sonrasında akaryakıta yeni bir zammın daha geldiğini açıklayan yetkililer, zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını duyurdular. Bu kez maalesef benzine de mazota da LPG'ye de zam var...

EPGİS tarafından yapılan açıklamalarda, benzine 69 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş, LPG'ye ise 70 kuruş zam geldiği ifade edildi. Yeni fiyatlar, 18 Aralık itibarıyla geçerli olacak.

EPGİS'in resmi açıklaması:

18/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Motorinde 1,14 TL

Benzinde 0,69 TL

LPG’de 0,70 TL pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde de benzine yine bir zam geldiğinden bahsetmiştik. Gelen son zamla birlikte benzin, yalnızca 24 saat içerisinde 1,25 TL zamlanmış oldu.

Yaşanan son fiyat artışıyla benzin ve mazotun fiyatı 11 TL ve üzerine çıkmış oldu. LPG fiyatı ise 9 TL'ye ulaşmış durumda...