EPDK, akaryakıt satışlarıyla ilgili yeni bir uygulamayı yürürlüğe sokmak üzere harekete geçti. Kurum, hazırladığı bir taslak ile benzin ve motorin satışlarında "tek fiyat" uygulamasına geçmek istiyor. Düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), araç sahibi vatandaşları ilgilendiren yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Resmî internet sitesinde konuyla ilgili bir duyuru yayımlayan kurum, benzin ve motorin için "tek fiyat" uygulamasına geçiş yapılmasını istiyor. Yasal düzenleme hazırlığı içinde olan firma, hazırladığı taslağı sektör paydaşlarının ve kamuoyunun görüşüne açmış durumda. Peki bu düzenleme, tüketicinin hayatında neler değiştirecek?

Benzin veya motorin alan okurlarımız bilir. Pek çok akaryakıt firması, kendisinin özelleştirdiği benzin veya motorini, birkaç kuruş daha pahalıya satar. Bu özelleştirilmiş yakıtın aracın performansını olumlu yönde etkilediği söylenir. İşte EPDK, bu durumu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Eğer yasal düzenleme hayata geçirilirse tüketiciler, akaryakıt istasyonlarında sadece benzin ve motorin için EPDK'nin belirlediği fiyat üzerinden ödeme yapacaklar. Özelleştirilmiş akaryakıt için ekstra ücret olmayacak.

Dileyenler, 5 Nisan'a kadar görüş bildirebilecek

EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, dileyen vatandaşların ve sektör paydaşlarının 5 Nisan 2024 tarihine kadar görüş bildirebilecekleri ifade ediliyor. Düzenlemeyi eleştirenler veya daha farklı bir fikri olanlar, internet sitesinde yer alan belgeyi doldurarak, [email protected] veya [email protected] adreslerine e-posta olarak gönderebilecekler. İlgili belgeye ulaşmak isteyenler buradaki bağlantıyı kullanabilirler.

EPDK'nin hazırladığı taslağı aşağıdan inceleyebilirsiniz:

8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı Taslağı



MADDE 1 – 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi metinden çıkarılmıştır.



MADDE 2 – Aynı Kurul Kararının 6 ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları metinden çıkarılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz.”



MADDE 3 – Aynı Kurul Kararının 7 nci maddesinin ikinci fıkrası metinden çıkarılmıştır.



MADDE 4 – Aynı Kurul Kararının Ek-1’inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu’ndan “DKA olarak kullanılacak mı?(3) : Evet/Hayır” ibaresi çıkarılmıştır.



MADDE 5 – Aynı Kurul Kararının Ek-2’sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metninde yer alan “Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir.” ibaresi metinden çıkarılmıştır.



MADDE 6 – Bu Karar 30/4/2024 tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 7 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.