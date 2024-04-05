Bir araştırma, benzer içki içme alışkanlığına sahip olan çiftlerin birbirlerinden çok içenler veya hiç içmeyenlere kıyasla daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

ABD’deki Michigan Üniversitesinden araştırmacılar, beraber alkol almayı seven çiftleri yakından ilgilendiren bir araştırma yayımladı. Bulgularda, benzer içki içme alışkanlıklarına sahip olan çiftlerin daha uzun yaşadığı gözlemlendi.

ABD’deki 9 binden fazla heteroseksüel, evli veya birlikte yaşayan kişilerden elde edilen verilerle bu sonuçlara ulaşıldı. Araştırma bulguları, The Gerontologist üzerinden yayımlandı.

Az veya normal seviyede içenlerin daha uzun yaşadığı görüldü

Araştırma, içki içme seviyesinin de önemli olduğunu gösteriyor. Buna göre az veya normal seviyede tüketen çiftler, bu alışkanlığa sahip olmayanlardan daha fazla yaşıyor. Yani hiç içmeyenler veya çok içenlerde böyle bir durum yok. Ayrıca partnerlerden birinin çok diğerinin hiç içmediği çiftlerde de bu durum gözlenmedi.

Tabii ki araştırmacılar, bu çalışmanın alkol tüketimine teşvik etmemesi gerektiği konusunda da uyardı. Bunun yerine ilişkilerde farklı faktörlerin iki tarafın sağlığını nasıl etkilediğini bulmaya çalışıyorlar. Daha önce çiftlerin içki içme alışkanlıkları hakkında araştırmalar vardı ancak ortak tüketimin özellikle sağlığı nasıl etkilediği konusunda pek net sonuçlar yoktu. Birinin diğerinden fazla içtiğinde daha fazla çatışmanın ve problemin yaşandığı zaten çoğu kez gözlemlenmişti.

Aslında çalışma, içkiden ziyade çiftlerin uyumlu olduğunda ve beraber bir şeyler yaptıklarında sağlıklarının olumlu etkilenebildiğini gösteriyor. Uyumsuzluk olanlarda ise memnuniyet düşüklüğü, saldırganlık ve boşanma oranları daha fazla. Yani araştırmacıların, sırf içki içmek olarak düşünmememiz gerektiğini, daha çok beraber yapılan ve aşırıya kaçılmayan aktivitelerin nasıl sonuçlar doğurduğunu göstermeye çalıştığını söyleyebiliriz.