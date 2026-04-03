iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 güncellemesi çok yakında bizlerle buluşacak. Peki bu güncellemeyi hangi iPhone'lar alacak? İşte iOS 27 alacak iPhone modelleri.

Apple’ın en çok beklenen etkinliklerinden olan geliştirici konferansı WWDC 2026, 8 Haziran 2026 günü gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte yazılım odaklı duyuruları göreceğiz. Tabii ki en çok dikkat çeken duyuru, iPhone’ların yeni büyük işletim sistemi güncellemesi iOS 27 sürümü olacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Peki iOS 27 güncellemesi hangi iPhone’lara gelecek? Hangi iPhone modelleri iOS 27’ye geçebilecek. Şimdilik bu konuda herhangi bir resmî açıklama bulunmuyor ancak bazı tahminler var. Gelin iOS 27 desteğine sahip olmasını beklediğimiz modellere bakalım.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

iOS 27 güncellemesi almasını beklediğimiz iPhone modelleri

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 3

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17e

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Listeden de görebileceğiniz üzere Apple’ın, çok sayıda modeline güncelleme desteği vermeye devam etmesini bekliyoruz. Öyle ki 2020 yılında tanıtılan iPhone 12 modeli 6 yılın ardından hâlâ güncelleme almaya devam edecek. 2022’de çıkan iPhone SE 3 de güncellemeyi alacak telefonlar arasında.

iPhone 11’e veda edilebilir

Tarihin en çok satan iPhone modellerinden olan ve ülkemizde de hâlâ çok sayıda insan tarafından kullanılan iPhone 11 modeli iOS 27 güncellemesini almayacak gibi görünüyor. Henüz resmî açıklama yok ancak muhtemelen bu telefonun artık ömrünü tamamladığını göreceğiz. iPhone 11 modelleri geçen seneki iOS 26’yı almıştı.