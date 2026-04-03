iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 güncellemesi çok yakında bizlerle buluşacak. Peki bu güncellemeyi hangi iPhone'lar alacak? İşte iOS 27 alacak iPhone modelleri.

Gökay Uyan / Editor

Apple’ın en çok beklenen etkinliklerinden olan geliştirici konferansı WWDC 2026, 8 Haziran 2026 günü gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte yazılım odaklı duyuruları göreceğiz. Tabii ki en çok dikkat çeken duyuru, iPhone’ların yeni büyük işletim sistemi güncellemesi iOS 27 sürümü olacak.

Peki iOS 27 güncellemesi hangi iPhone’lara gelecek? Hangi iPhone modelleri iOS 27’ye geçebilecek. Şimdilik bu konuda herhangi bir resmî açıklama bulunmuyor ancak bazı tahminler var. Gelin iOS 27 desteğine sahip olmasını beklediğimiz modellere bakalım.

iOS 27 güncellemesi almasını beklediğimiz iPhone modelleri

  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone SE 3
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16e
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 17
  • iPhone Air
  • iPhone 17e
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max

Listeden de görebileceğiniz üzere Apple’ın, çok sayıda modeline güncelleme desteği vermeye devam etmesini bekliyoruz. Öyle ki 2020 yılında tanıtılan iPhone 12 modeli 6 yılın ardından hâlâ güncelleme almaya devam edecek. 2022’de çıkan iPhone SE 3 de güncellemeyi alacak telefonlar arasında.

iPhone 11’e veda edilebilir

Tarihin en çok satan iPhone modellerinden olan ve ülkemizde de hâlâ çok sayıda insan tarafından kullanılan iPhone 11 modeli iOS 27 güncellemesini almayacak gibi görünüyor. Henüz resmî açıklama yok ancak muhtemelen bu telefonun artık ömrünü tamamladığını göreceğiz. iPhone 11 modelleri geçen seneki iOS 26’yı almıştı.

