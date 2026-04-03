Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nissan’ın Nisan 2026 fiyat listesinde kampanyalardan bağımsız olarak tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarında genel bir artışolduğu görülüyor. Özellikle Qashqai ve X-Trail tarafında yükseliş dikkat çekiyor.

Marka, nisan ayında kampanyalarla fiyatları aşağı çekse de, baz alınması gereken liste fiyatlarında yukarı yönlü bir güncelleme söz konusu. Bu durum, özellikle SUV segmentindeki modellerde daha belirgin şekilde hissediliyor.

Bu içerikte Nissan’ın Nisan 2026 tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarını baz alarak güncel durumu detaylı şekilde inceliyoruz.

Nissan fiyat listesi - Mart 2026 vs Nisan 2026

Model Mart Başlangıç Fiyatı Nisan Başlangıç Fiyatı Qashqai 2.595.600 TL 2.628.500 TL Juke 1.735.200 TL 1.969.800 TL X-Trail 4.550.600 TL 4.998.600 TL

Qashqai fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Designpack, Otomatik 2.628.500 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Skypack, Otomatik 3.035.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Skypack 4x4, Otomatik 3.406.100 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Platinum, Otomatik 3.505.300 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Platinum 4x4, Otomatik 3.618.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Platinum Premium, Otomatik 3.646.300 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Platinum Premium 4x4, Otomatik 3.758.600 TL

Nissan Qashqai, C-SUV segmentinde güçlü konumunu koruyan modellerden biri olarak öne çıkıyor. Geniş donanım seçenekleri ve farklı çekiş sistemleriyle sunulan model, hem şehir içi hem de uzun yol kullanımlarına hitap ediyor. Nisan ayında liste fiyatlarında yukarı yönlü güncelleme dikkat çekiyor.

Qashqai opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Qashqai e-POWER fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat e-POWER 190PS Designpack, Otomatik 3.399.000 TL e-POWER 190PS Skypack, Otomatik 3.619.700 TL e-POWER 190PS N-Design, Otomatik 3.742.000 TL e-POWER 190PS Platinum, Otomatik 3.854.000 TL e-POWER 190PS Platinum Premium, Otomatik 4.194.500 TL

Qashqai e-POWER, markanın elektrik destekli sürüş teknolojisini benzinli altyapıyla birleştirdiği özel bir versiyon olarak konumlanıyor. Sessiz ve akıcı sürüş karakteriyle öne çıkan model, özellikle şehir içi kullanımda avantaj sağlıyor. Nisan ayında liste fiyatlarının yüksek seviyelere ulaştığı görülüyor.

Qashqai e-POWER opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Juke fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 DIG-T 115PS Tekna, Manuel 1.969.800 TL 1.0 DIG-T 115PS Tekna, Otomatik 2.140.700 TL 1.0 DIG-T 115PS Platinum, Otomatik 2.256.200 TL 1.0 DIG-T 115PS N-Design, Otomatik 2.398.500 TL 1.0 DIG-T 115PS N-Sport, Otomatik 2.398.500 TL 1.0 DIG-T 115PS Platinum Premium, Otomatik 2.624.400 TL

Nissan Juke, kompakt SUV segmentinde farklı tasarım diliyle öne çıkan modellerden biri. Şehir içi kullanım odaklı yapısı ve kompakt boyutlarıyla dikkat çeken model, genç kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Nisan ayında liste fiyatlarında belirgin bir artış görülüyor.

Juke opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

X-Trail fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Platinum, Otomatik 4.998.600 TL 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Platinum Premium, Otomatik 5.505.700 TL

Nissan X-Trail, geniş iç hacmi ve 7 koltuk kapasitesiyle aile odaklı SUV segmentinde konumlanıyor. Hem konfor hem de kullanım pratikliği sunan model, uzun yolculuklar için uygun yapısıyla öne çıkıyor. Nisan ayında liste fiyatlarındaki artış, modelin premium konumunu daha da pekiştiriyor.

X-Trail opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.