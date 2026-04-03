Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Marka, nisan ayında kampanyalarla fiyatları aşağı çekse de, baz alınması gereken liste fiyatlarında yukarı yönlü bir güncelleme söz konusu. Bu durum, özellikle SUV segmentindeki modellerde daha belirgin şekilde hissediliyor.
Bu içerikte Nissan’ın Nisan 2026 tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarını baz alarak güncel durumu detaylı şekilde inceliyoruz.
Nissan fiyat listesi - Mart 2026 vs Nisan 2026
|Model
|Mart Başlangıç Fiyatı
|Nisan Başlangıç Fiyatı
|Qashqai
|2.595.600 TL
|2.628.500 TL
|Juke
|1.735.200 TL
|1.969.800 TL
|X-Trail
|4.550.600 TL
|4.998.600 TL
Qashqai fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Designpack, Otomatik
|2.628.500 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Skypack, Otomatik
|3.035.900 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Skypack 4x4, Otomatik
|3.406.100 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Platinum, Otomatik
|3.505.300 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Platinum 4x4, Otomatik
|3.618.000 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Platinum Premium, Otomatik
|3.646.300 TL
|1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS
|Platinum Premium 4x4, Otomatik
|3.758.600 TL
Nissan Qashqai, C-SUV segmentinde güçlü konumunu koruyan modellerden biri olarak öne çıkıyor. Geniş donanım seçenekleri ve farklı çekiş sistemleriyle sunulan model, hem şehir içi hem de uzun yol kullanımlarına hitap ediyor. Nisan ayında liste fiyatlarında yukarı yönlü güncelleme dikkat çekiyor.
Qashqai opsiyon fiyatları - Nisan 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Qashqai e-POWER fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|e-POWER 190PS
|Designpack, Otomatik
|3.399.000 TL
|e-POWER 190PS
|Skypack, Otomatik
|3.619.700 TL
|e-POWER 190PS
|N-Design, Otomatik
|3.742.000 TL
|e-POWER 190PS
|Platinum, Otomatik
|3.854.000 TL
|e-POWER 190PS
|Platinum Premium, Otomatik
|4.194.500 TL
Qashqai e-POWER, markanın elektrik destekli sürüş teknolojisini benzinli altyapıyla birleştirdiği özel bir versiyon olarak konumlanıyor. Sessiz ve akıcı sürüş karakteriyle öne çıkan model, özellikle şehir içi kullanımda avantaj sağlıyor. Nisan ayında liste fiyatlarının yüksek seviyelere ulaştığı görülüyor.
Qashqai e-POWER opsiyon fiyatları - Nisan 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Juke fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 DIG-T 115PS
|Tekna, Manuel
|1.969.800 TL
|1.0 DIG-T 115PS
|Tekna, Otomatik
|2.140.700 TL
|1.0 DIG-T 115PS
|Platinum, Otomatik
|2.256.200 TL
|1.0 DIG-T 115PS
|N-Design, Otomatik
|2.398.500 TL
|1.0 DIG-T 115PS
|N-Sport, Otomatik
|2.398.500 TL
|1.0 DIG-T 115PS
|Platinum Premium, Otomatik
|2.624.400 TL
Nissan Juke, kompakt SUV segmentinde farklı tasarım diliyle öne çıkan modellerden biri. Şehir içi kullanım odaklı yapısı ve kompakt boyutlarıyla dikkat çeken model, genç kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Nisan ayında liste fiyatlarında belirgin bir artış görülüyor.
Juke opsiyon fiyatları - Nisan 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
X-Trail fiyatları - Nisan 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS
|Platinum, Otomatik
|4.998.600 TL
|1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS
|Platinum Premium, Otomatik
|5.505.700 TL
Nissan X-Trail, geniş iç hacmi ve 7 koltuk kapasitesiyle aile odaklı SUV segmentinde konumlanıyor. Hem konfor hem de kullanım pratikliği sunan model, uzun yolculuklar için uygun yapısıyla öne çıkıyor. Nisan ayında liste fiyatlarındaki artış, modelin premium konumunu daha da pekiştiriyor.
X-Trail opsiyon fiyatları - Nisan 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.