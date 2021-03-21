Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi için büyük önem taşıyan Beşiktaş - Fenerbahçe maçında beinconnect kullanıcıları maçı izlemekte büyük sorun yaşadı. Bu durum Twitter'da da gündem oldu.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de en popüler spor dalı futbol. Türkiye'de futbolun en üst seviyede oynandığı Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi için en önemli maçlardan biri bugün (21 Mart) İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı.

Maçı internet üzerinden yasal bir şekilde izlemek isteyen pek çok kullanıcı, bu amaçla Süper Lig'in yayın haklarını da elinde bulunduran Bein Sports'un platformu beinconnect'e üye olmuştu. Sık sık sorunlarla gündeme gelen platform derbideki yükü kaldıramadı. Yayını izleyemeyenler ise sesini Twitter'dan duyurdu.

Gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:

Pişman olanlar...

Bazı kullanıcılar verdikleri paradan pişman olduklarını dile getirdi.

Hatta legal yayına illegal alternatif aradılar.

Bazıları Bein'e Kızdı

Yayıncı kuruluşa özellikle de "Ne verdiniz ki ne istiyorsunuz?" temalı tepkiler yöneltildi .

Hatta verilen hizmetin alınamayacak kadar kötü olduğunu savunanlar oldu.

Bein'den şikayet edenler oldukça çok oldu.

Hatta korsan yayından görüntüler paylaştılar

Bazı BeinSports izleyicileri, korsan yayınlara yöneldi.

Bazı kullanıcılar ise maçı izledi ancak istedikleri dakikadan değil.