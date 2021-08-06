Beton İçinde Yaşamını Devam Ettiren Bakteriler Keşfedildi

Bakterilerin bizim için yaşama son derece 'elverişsiz' görünen koşullarda yaşayabildiklerini uzun zamandır biliyoruz. Yürütülen yeni bir araştırma ise betonun da bakteriler için bir yaşama ve gelişim alanı olduğunu ortaya koydu.

Bakteriler çoğu zaman karşımıza yaşadıkları ekstrem koşullarla çıkarlar. Kaynayan su kaynaklarından buzullara, bakterilerin zor koşulları sevdiklerini biliyoruz. Şimdiye kadar yapılmış tüm keşiflere eklenen sonuncusu ise bakterilerin içinde yaşam olmasına belki de ihtimal bile vermeyeceğimiz betonda da yaşayabildiğini ortaya koydu.

Aslında geçmişte yürütülen bazı çalışmalar sayesinde bakterilerin betonların içerisinde kendilerine 'yuva' yaptıklarını biliyorduk. Ancak yürütülen yeni araştırma, bakterilerin betonların içerisinde yuva yapıp yaşamakla kalmadığını, aynı zamanda burada gelişimlerini devam ettirdiklerini kanıtladı. Çalışma aynı zamanda beton içerisinde yaşayan bakteri türlerinin tespit edilmesini de sağladı.

Çalışma 'beton kanseri'ni engellemeye yardım edecek:

Çalışmada elde edilen veriler, beton kanseri olarak bilinen alkali-silika reaksiyonlarının önlenmesine yardım edecek. Beton kanseri, betonların kalitesini zaman içerisinde bozarak bir nevi 'çürümelerine' sebep oluyor. Bu da uzun vadede pek çok yapıda kalite kaybına yol açıyor.

Delaware Üniversitesi'nden mikrobiyolog Julie Maresca ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmada çok sayıda beton kalıp iki yıl boyunca düzenli olarak incelendi. Araştırmanın sonucunda Proteobacteria, Firmicutes ve Actinobacteria isimli üç bakteri çeşidinin betonda yoğun olarak yaşadığı tespit edildi.

Ekip, betondaki bakterinin kaynağının büyük oranda betondaki çakıl ve türevi malzemeler olduğunu düşünüyor. Çalışmadan elde edilen sonuçların ilk etapta 'bozulma potansiyeli olan betonların tespitinde' kullanılması planlanıyor.

Gelecekte ise betonlarda yaşayan bu bakterilerin ürettiği, betondaki çatlakları ve gözenekleri doldurmak için uygun bir madde olan kalsiyum karbonat sayesinde beton kanserine bir çözüm üretilebilmesi umut ediliyor. Ekip, bakterilerin betona herhangi bir zarar vermediğini, aksine durumun düzeltilmesi için bir çözüm olabileceğini söylüyor.