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GTA 6'dan Yepyeni Bir Oynanış Videosu Sızdırıldı: Lucia Çırılçıplak (18+)

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Cyberleek'in GTA 6'dan sızdırıdığı yeni bir videoda Lucia karakterinin Vice City sokaklarında çırılçıplak dolaştığı görüldü.

GTA 6'dan Yepyeni Bir Oynanış Videosu Sızdırıldı: Lucia Çırılçıplak (18+)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6’nın çıkışına artık sadece 1 ay civarı bir süre kaldı. Ancak sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Daha geçtiğimiz hafta bir sızıntı paylaşan Cyberleek isimli kullanıcı, yepyeni bir video daha paylaştı.

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Dün paylaşılan yeni oynanış videosu, oyunun ana karakterlerinden biri olan Lucia’yı içeriyor. Bu sefer de Lucia’nın tamamen çıplak bir şekilde Vice City sokaklarında gezdiğini görüyoruz.

İçerikten Görseller

GTA 6'dan Yepyeni Bir Oynanış Videosu Sızdırıldı: Lucia Çırılçıplak (18+)
vi

Videoda Lucia karakteri çıplak bir şekilde dolaşıyor

vi *Paylaşılan videodan bir ekran görüntüsü.

Videoda, Lucia’nın Vice City sokaklarında tamamen çıplak bir şekilde gezdiği, ATM başında işlem yapan bir karakterle kavga edip parasını gasp ettiği, bina tepesinden paraşütle atlama yaptığı görülebiliyor. Videolar sürekli kaldırıldığı ve 18+ olduğu için içeriğe ekleyemedik. X üzerinde yapılan paylaşımları takip ederek ulaşabilirsiniz.

*Paylaşılan videodan bir kesit.

Daha önce sızan videolarda da Jason karakterinin tamamen çıplak bir şekilde dolaşabildiği görülmüştü. Bu da oyunda karakterlerin herhangi bir kıyafet olmadan sansürsüz bir şekilde görünebileceğinin sinyallerini veriyor. Tabii ki herhangi bir resmî bilgi yok. Bu yüzden kesin böyle olacak diyemeyiz. Oyunun 18+ yaş sınırı ile geleceğini belirtelim.

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Gta 6

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