Betül Kaçar, NASA'nın Oluşturduğu Yeni Ekibe Katıldı

Arizona Üniversitesi’nde doçent olan Türk bilim insanı Betül Kaçar, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada, NASA’nın evrendeki yaşam izlerini araştırmak için kurduğu ekibe kabul edildiğini söyledi.

İnsanlığın tarih boyunca merak ettiği, teoriler ürettiği, araştırdığı konulardan bir tanesi de bu koca evrende bizden başka yaşam formu var mı? Bizden başka akıllı yaşam formu var mı? Bilim insanları ve araştırmacılar, yıllardır bu soruyu cevaplamak üzerine çalışmalar yapıyorlar.

Dünyanın çeşitli üniversitelerindeki bilim insanları, araştırmacılar, uzay ajansları bu sorunun cevabını bulabilmek için sürekli olarak evrenimizi, galaksimizi gözlemliyorlar. İşte bu sorunun cevabını arayan bilim insanlarından bir tanesi de ülkemizde yetişmiş bir isim olan Betül Kaçar olacak.

Evrende yaşamın izlerini arayacak Türk bilim insanı

Astrobiyoloji alanında öğretim üyesi olan Betül Kaçar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada NASA’nın yeni kurulan evrende yaşam izlerini arayacak olan ekibe kabul edildiğini duyurdu. Kaçar, yaşadığı sevinci takipçileriyle şu şekilde paylaştı:

“Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum, ama şöyle: Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim. Bu seneye ufak bir sağlık sorunuyla başladım, ilaç gibi geldi bu haber sabah sabah. Her şeyin başı sağlık diyerek bitireyim”

Betül Kaçar kimdir?

Peki, NASA’nın evrende yaşam izlerini arayacak ekipte yer alacak olan Betül Kaçar kimdir? Marmara Üniversitesi’nde kimya bölümü okuyan Betül Kaçar, daha sonra Howard Hughes Medical Institute’a başvuruyor. Kaçar, burada biyomoleküler kimya doktorasını tamamlıyor.

2012 yılında Harvard Üniversitesi’ne katılan araştırmacı, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı’nda görev alıyor. 2017 yılında Arizona Üniversitesi’ne geçiş yapan Kaçar, burada Moleküler ve Hücre Biyolojisi ve Astronomi alanında doçentlik yapıyor. Araştırmacının, ayrıca Tokyo Teknoloji Enstitüsü Earth-Life Science Institute’ta doçent unvanı bulunuyor.