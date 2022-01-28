Sağlıklı Şekilde Tüketebileceğiniz Beyaz Midye'ler

Türkiye’nin tüm sahil bölgelerindeki en popüler sokak besinlerinden olan midyeleri market raflarında görmek artık mümkün. 1 yılı aşkın çalışmanın ardından midyeleri paketlemeyi başaran İzmir merkezli Beyaz Midye, bu sokak kültürünü yabancı ülkelere ihraç etmeye başladı.

Sahil kentlerinde yaşayanlar ya da ziyaret edenler bilirler ki midyeler, her köşe başında karşımıza çıkan tezgahlarda satılan vazgeçilmez bir sokak kültürü parçasıdır. Ancak bir o kadar da tartışmalı gıda olan midyeleri güvenle, taze şekilde üretip servis etmek zordur. Bu sebeple her gördüğü midyeyi yemeyenlerin sayısı da çok fazla.

Ancak İzmir’li bir grup girişimci, bu sokak kültürünü sahiplenip güvenle üretmek için 1 yılı aşkın süre boyunca AR-GE çalışması yürüttü. Bu çalışmaların sonucunda midyeler 4 ay raf ömrüne sahip paketler halinde market ürünü haline geldi. Beyaz Midye A. Ş. isimli firmanın Avrupa Birliği standartlarında ürettiği midyeler, artık bu paketlerle yurt dışına da satılıyor.

Beyaz Midye’nin el değmeden üretilip sağlıkla buluşan yolculuğu:

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın haftalık olarak numuneler alarak test ettiği AB regülasyonlarına uygun çiftliklerde, suni yem kullanılmadan yetiştirilen midyelerde ağır metaller ya da nörotoksinler bulunmuyor ve tamamı yüksek sıcaklık ve basınç altında sterilize ediliyor. Tüketiciye sunulmadan önce laboratuvarlarda kalite kontrolü yapılarak paketleniyor.

Bu sayede zararlı bakterilerden arındırılmış olan midye dolmalar, artık zararlarını değil yararlarını tartışacağımız bir lezzet haline geliyor. Vakumlu paketlerde muhafaza edildiği için çok uzun süre tazeliğini koruyan bu midyeler, aynı zamanda dondurulmuş gıda teknolojileri ile oluşan besin kaybına uğramıyor. Ayrıca üretim süreçlerinde insan eli değmeyen bu midyelere ilk dokunan kişiler de paketi açanlar oluyor.

Beyaz Midye tarafından satılan midyeleri tüketmek de oldukça kolay. Dilediğinizde vakumlu ambalajından çıkartıp soğuk olarak, dilerseniz midyeleri çıkarıp 60-90 saniye mikrodalga fırında ısıtarak, dilerseniz ambalajıyla sıcak suya koyup 5-10 dakika beklettikten sonra tüketebiliyorsunuz.

Beyaz Midye’lere göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz. Üstelik klasik, enginarlı ve jalapeno biberli olmak üzere çok farklı çeşitlerde seçenekler de sunuyorlar.