Beynin Kendini Farklı Bir Ortamda Zannetmesi Sağlandı

Fareler üzerinde yeni bir deney gerçekleştiren bilim insanları, lazer ışını yardımıyla beynin konum bilgisinin manipüle edilebileceğini ortaya koydular. Lazer ışınına maruz kalan fareler, bulunduklarından farklı bir konumda olduklarını düşünmeye başladılar.

University College London'dan (UCL) bilim insanları, “hafızanın iç işleyişine ve konumlandırma sistemine” daha detaylı bir açıklama getirmek için fareler üzerinde birtakım deneyler gerçekleştirdi.

Cell dergisinde yayımlanan çalışmada bilim insanları, beynin hafızadan sorumlu bölgesi olarak bilinen hipokampusa lazer ışınları göndererek place cells denilen konum hücrelerinin uyarılabileceğini ortaya koydular.

Aktarılan bilgilere göre söz konusu konum hücreleri, hayvanlar ya da insanlar yeni bir ortama giriş yaptıklarında aktif hale geliyorlar ve yeni çevreyi tanıyarak hafızada saklanmasını sağlıyorlar.

Deneyler sırasında bilim insanları, fareleri bir konuma yerleştirdi ve burada onlara şekerli su verdi. Sonraki aşamada ise fareler farklı bir konuma yerleştirildi ve lazer yardımıyla konum hücrelerinin yeniden aktif edilip edilemeyeceği test edildi.

Bilim insanları, lazer ışınlarıyla gerçekleştirdikleri denemelerde başarılı oldular ve fareler, farklı bir konumda olmalarına rağmen konum hücrelerini etkinleştirerek şekerli suyun verildiği konumda bulunduklarını düşünmeye başladılar. Fareler, bulundukları konum hakkında yanılgıya düştüklerinden, ikinci konumda olmalarına rağmen ilk konumdaki şekerli suyu aramaya başladılar.

Bilim insanlarının söz konusu çalışmayla ilgili olarak yaptıkları açıklamalara göre bulgular, beynin anıları nasıl depoladığına dair önemli bilgiler sağlıyor. Bilim insanlarına göre bu konu üzerine yapılacak yeni araştırmalar, bunama ve Alzheimer gibi hafıza odaklı hastalıklar için yeni tedaviler geliştirilebilmesinin önünü açabilir.