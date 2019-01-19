Bulmaca çözmek beynin farklı kısımlarını kullanmayı sağlar, hafızayı güçlendirir, ilerleyen yaşlarda yaşanacak hafıza sorunlarının önüne geçer. Bazıları ise beyin yakabiliyorlar.

İnsanı insan yapan en önemli organlardan birisi beyni ve beyninin yapısıdır. Bulmacaları çözmek beyin yapımızın gelişmesini sağlıyor, tıpkı kol ya da bacak kaslarımızı çalıştırdığımız gibi beynimizi de çalıştırmamız gerekiyor. Buyurun antreman yapalım o zaman:

1- Hangi Araba Hareket Etmeli

Resimdeki araçlardan birisi bu sıkışık trafikte yer almasaydı diğer araçlar rahatça yollarına devam edebilecekti. Sizce bu araç hangisi?

2- Karşıya Nasıl Geçecek?

Bir adamın iki koyunu ve bir kurdu vardır. Kurdu boş bıraktığı anda kurt, koyunları yiyecektir. Adam hayvanlarını bir nehirde karşıya geçirmek istese de ortada bir sorun var: Tekneye aynı anda yalnızca bir hayvan bindirebiliyor. Adamın ne yapması lazım?

3- Polis Katili Nasıl Buldu?

Bir adam karısını ormanda bıçaklayıp öldürdü, cinayet aletini de uzaklara savurdu. Sonra da arabasına binip eve döndü. Bir saat sonra polis arayıp adama karısının öldürüldüğünü haber verdi. Adamdan hemen olay yerine gelmesini istediler. Adam, olay yerine geldiği gibi tutuklandı. Adamı ele veren şey neydi?

4- Kaç Günde?

Bir denizcinin elinde 1.6 metrelik bir kumaş var ve her gün bu kumaştan 20 cm’lik bir kısmı kesiyor. Kumaşın tamamını kesmesi kaç gün sürer?

5- Jane, Damadını Nasıl Zehirledi?

Jane, damadından nefret eden, eline fırsat geçtiği anda onu öldürmekten çekinmeyecek bir kaynanadır. Bir gün damadı için bir et pişirir ve etin yarısını kendisi yarısını damadı yer. Damat zehirlenerek ölür. Jane neden ölmemiştir?

6- Hangi Kapı Daha Güvenli?

Üç kapıdan birini seçip devam etmeniz gereken bir durumdasınız diyelim. Bir kapının arkasında acımasız bir katil, bir kapının arkasında üç yıldır hiçbir şey yememiş bir olan bir aslan ve bir kapının arkasında da korkunç bir yangın sizi beklliyor. Hangi kapı daha güvenli?

7- Hangi Mahkum Kaçacak?

4 mahkum, hapishanede sanat aktivitelerine katılıyorlar. Bu mahkumlar her seferinde gardiyanlar eşliğinde atölyeye gidip geliyorlar. Her seferinde üstleri aranıyor ve sadece sanat malzemelerini kullanabiliyorlar. Hangi mahkum kaçabilir?

8- Önce Hangi Kap Dolar?

Akışkanlar nasıl hareket eder, bilenler için kolay bir soru aslında. Yine de güzel bir soru; musluktan akan su, önce hangi kabı doldurur?

9- Tabağa Dokunmadan Bardağı Doldurabilir misiniz?

Burada amaç suyu bardağa doldurmak. Bunu yaparken tabağa dokunmamak gerekiyor. Malzemelerimiz ise bir kutu kibrit ve bir şişe mantarı.

Cevap anahtarı da şu şekilde: 1- 3. Araba, 2- ilk önce kurdu götürecek. Geri gelecek ilk koyunu alacak. Koyunu karşıya geçirince kurdu alıp geri dönecek. Kurdu ilk başladığı yere bırakıp ikinci koyunu da karşıya geçirecek. Dönüp en son tekrar kurdu alacak. 3- Polis olay yerinin neresi olduğunu söylememişti. 4- 7. Son parça zaten 20 cm olacak. 5- Zehir ette değil, bıçağın tek bir tarafındaydı ve o tarafa denk gelen eti damadına verdi. 6- Aslanlı kapı. Aslan şimdiye kadar açlıktan ölmüştür. 7- Sol üstteki. Kıyafetlerini yeşile boyayarak bir gardiyanmış gibi kaçabilir. (Çok saçmaymış evet.) 8- F. 9- Mantarı tabağın ortasına koyun, kibriti yakın ve üstüne bardağı kapatın. Ateş sönerken su bardağın içine çekilecektir (Bardak çekmek gibi).